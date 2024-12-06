Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Самарской области

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В пятницу, 6 декабря, произошло ДТП на дороге Похвистнево — Клявлино в Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"