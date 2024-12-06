Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Самарской области

В пятницу, 6 декабря, произошло ДТП на дороге Похвистнево — Клявлино в Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 13:37лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ. В аварии пострадали водитель и пассажир "десятки". Позже водитель скончался в машине "скорой помощи" от полученных травм.
По факту ДТП полицейские ведут проверку.
На месте аварии работали сотрудники пожарно-спасательной части № 102 ПСО № 35.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.