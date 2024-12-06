В Самарской области изменится расписание движения электричек

C 15 декабря в Самарской области вводится в действие новый график движения пригородных поездов, сообщает АО "Самарская ППК".

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика в разделе "плакатное расписание", на информационных стендах билетных касс по справочному телефону +7-927-745-745-7 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00 время местное)