НОВИКОМ провел конференцию для промышленности и предприятий МСП Санкт-Петербурга

Дочерний банк Госкорпорации Ростех организовал в городе на Неве конференцию "Поддержка промышленности и предприятий МСП Санкт-Петербурга и Ленинградской области" на площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Обсудить инструменты содействия развитию бизнеса собрались представители Правительства Санкт-Петербурга, Фонда поддержки предпринимательства и промышленности и предприятий Ленинградской области.

Льготные программы финансирования промышленности не теряют своей актуальности в современных условиях. НОВИКОМ, уже более 30 лет поддерживающий высокотехнологичные отрасли, предлагает предприятиям выгодные и надежные финансовые инструменты и продукты управления ликвидностью. Это, например, экспресс-гарантия, которую можно оформить онлайн в течение одного дня, продукт "НСО с фиксированной ставкой", позволяющий получить дополнительный доход на остаток средств на расчетном счете, или кредит на исполнение контракта.

Особое внимание в настоящее время банк уделяет расширению работы с инновационным способом привлечения финансирования — цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Эксперты НОВИКОМа видят большой потенциал в использовании ЦФА. В частности, среди преимуществ токенизированных инструментов они отмечают скорость проведения операций, прозрачность и точность информации об операциях по сделкам с ЦФА и возможность комбинировать несколько финансовых инструментов в одной сделке.

Темпы роста промышленного производства Северной столицы втрое превышают общероссийские. Поэтому в регионе особенно востребованы меры господдержки.

"Городская поддержка должна быть соразмерна масштабу предпринимательской активности. Мы имеем в своем арсенале все необходимые ресурсы. Удалось синхронизировать федеральные и региональные меры поддержки, таким образом, охвачены практически все элементы: земля, финансы, кадры, налоги, НИОКР и многое другое. В ситуации возросшей ключевой ставки особенно актуальны стали программы льготного кредитования. И наша задача — обеспечить бизнес доступными кредитами. Так, через Фонд развития промышленности (ФРП) мы уже довели до промпредприятий в 2024 году порядка 3 млрд рублей, а общая капитализация Фонда составляет более 12,5 млрд рублей", — сообщил заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

Помимо ФРП, получить льготное финансирование можно в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности. На конференции представитель фонда рассказал, что сегодня пользуются популярностью программы, нацеленные на компенсацию затрат по лизинговым платежам и на закупку оборудования. В целом, фонд предоставляет широкий спектр программ льготного финансирования, ставки по которым начинаются от 3%. Банк НОВИКОМ предоставляет гарантии, необходимые для получения субсидии у фонда.

В ходе конференции успешным опытом работы с банком Ростеха поделились его клиенты, как крупные предприятия, так и компании из сегмента малого и среднего бизнеса. Они рассказали про использование различных финансовых инструментов, обсудили перспективы развития экономики и подчеркнули важность оптимизации производственных процессов, модернизации оборудования и внедрения инноваций.

"НОВИКОМ использует индивидуальный подход и предлагает предприятиям финансовые решения в зависимости от их потребностей, специфики и особенностей производства. Мы рады видеть практические результаты нашей деятельности: как закупается новое оборудование и расширяется производство, как развиваются и растут наши клиенты. Это показывает, что мы на правильном пути в деле поддержки промышленности в целом", — подчеркнул управляющий филиала НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.