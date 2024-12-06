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Туризм Общество

Сельские гуляния: число бронирований агротуров в преддверии новогодних праздников выросло на 40% – РСХБ

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новогодние и рождественские праздники — это время волшебства, когда хочется сбежать из будничной суеты и насладиться чем-то настоящим. В последние годы россияне меняют традиции: вместо шумных городских вечеринок или дальних перелётов всё больше людей выбирают провести Новый год за городом. По данным аналитиков платформы Своё за Городом, спрос на такие туры вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Чем же так привлекает этот формат? Экологичность, комфорт и возможность окунуться в уникальные сельские традиции — вот что становится главным трендом.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Сельский туризм — выбор 2024

Эксперты отмечают, что средняя продолжительность бронирования агротуров по России составляет 3-4 дня, что идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть и набраться сил. Исключением являются туры в Подмосковье  в этом регионе чаще всего путешественники предпочитают однодневные поездки на фермерские хозяйства.

"Сельский туризм переживает настоящий ренессанс. В 2024 году мы видим, что россияне хотят больше проводить время на природе, посещать уникальные места внутри страны, разделять свои впечатления от путешествий с родными и близкими. Агротуры отвечают таким запросам, предлагая в Новый год особые форматы на любой вкус, — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова. — В данный момент загрузка отелей на новогодние праздники составляет порядка 77%, а к середине декабря дойдет до 90%, найти проживание или интересный досуг будет в разы сложнее, поэтому запланировать отдых рекомендуем как можно раньше".

Популярные направления: где россияне ищут новогоднее волшебство?

Всплеск бронирований агротуров в этом сезоне показала Кировская область — спрос вырос более чем на 200%. В этом году Киров признан Новогодней столицей, на родине дымковской игрушки и вятского кваса запланированы широкие гуляния как в городе, так и в сёлах. Туристы планируют насладиться яркими народными гуляниями, отправиться на конные прогулки, посетить мастер-классы и даже побывать в интерактивном парке в сосновом лесу.

Также эксперты отметили рост бронирования туров в Суздаль на 30% — город ожившей русской сказки был Новогодней столицей в прошлом году и продолжил развивать свой туристический потенциал. Вотчина Деда Мороза — Великий Устюг — также наращивает турпоток: в этом сезоне бронирование путешествий на платформе Своё За Городом выросло на 15% по сравнению с прошлым сезоном.

Стабильный рост — на 25% выше предыдущего года — демонстрируют туры в Подмосковье, их в основном выбирают жители столицы, желающие сбежать из шумного мегаполиса в объятия природы. Там в преддверии Нового года и в зимние каникулы гостей ждут мастер-классы по приготовлению новогодних блюд из фермерских продуктов, чаепития с угощениями, анимационные программы и хороводы.

Каждое из этих направлений не просто отдых, а настоящее путешествие в русскую зиму. Туристы планируют насладиться природой, погрузиться в атмосферу праздника и вернуться домой с теплыми воспоминаниями и зарядом энергии.

Малая лыжня

По данным экспертов платформы Своё За Городом, повышается интерес к уникальным форматам. Например, вырос спрос на туры загородом, где оборудованы небольшие горнолыжные склоны. Такие туры выбирают начинающие лыжники и сноубордисты, а также пары с детьми — на безопасных горках можно весело и активно провести время всей семьей. Такие зимние забавы неразрывно связаны с празднованием Нового года и каникулами.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу Своё За городом, цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы — с лёгкостью забронировать и оплатить путешествие.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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