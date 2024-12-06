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Музыка Культура

В Тольяттинской филармонии пройдет V Крещенский фестиваль

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крещенский фестиваль традиционно проходит в камерном зале Тольяттинской филармонии с 2021 года. V Крещенский фестиваль состоится с 12 по 25 января. Основная задача мероприятия — продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку.

Фестиваль откроет программа "Снежная карусель", которую представят Ансамбль солистов Русского оркестра под управлением Валерии Михайловой, Александра Одинцова (народное пение) и ансамбль "Горицвет" Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина.

16 января в программе "Хрустальные звуки арфы" выступит Ашхен Геворкян (арфа, Москва). Компанию московской гостье составят солисты Тольяттинской филармонии Марк Свечников (флейта), Ольга Шарнина (альт) и Наталья Селяткина (фортепиано). Прозвучат сочинения И. С. Баха, Г. Генделя, А. Пьяццоллы и других.

18 января программу "Святочные истории" представят народная артистка России Наталья Дроздова, мастера художественного слова Ольга Береснева и Игорь Супрунов, а также солисты филармонии Наталья Селяткина, Инесса Сенина (фортепиано) и Марк Свечников (флейта).

19 января фестиваль переместится на большую сцену. Симфонический оркестр под управлением Даны Муриевой представит программу "Магия балета" в рамках цикла "Всей семьей в концертный зал". В концерте примет участие Ашхен Геворкян (арфа, Москва). Прозвучит музыка из балетов Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича.

23 января программу "Джаз в крещенский вечерок" представит Джаз-ансамбль под управлением Сергея Радаева.

Закроет фестивальную программу 25 января концерт-традиция "Возвращение домой", в котором примут участие музыканты — выходцы из Тольятти, продолжающие свой творческий путь за пределами родного города.

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