В Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

2766 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия было проведено Управлением Росреестра по Самарской области за 11 месяцев 2024 г. на площади 75,4 тыс. га.

При этом выявили нарушения на площади 3,3 тыс. га; зафиксировано устранение нарушений на площади 0,6 тыс. га; в качестве профилактических мер объявлено 1464 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Эти цифры озвучили в самарском Росреестре в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора) и федерального геодезического надзора.

На встрече начальник отдела государственного земельного надзора самарского Росреестра Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора в 2024 г., обратив особое внимание на профилактику нарушений земельного законодательства. Она отметила, что было произведено 24 вылета беспилотного летательного аппарата, с его помощью обследовано 927 га земель. Были рассмотрены ключевые вопросы организации и осуществления госземнадзора по результатам обобщения правоприменительной практики Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии и проведения профилактических мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии за отчетный период был посвящен доклад начальника отдела геодезии и картографии Елены Черкасовой. Особое внимание было уделено теме сохранения пунктов государственной геодезической сети (ГГС), более 3 тыс. которых было обследовано на территории Самарской области, и зонам с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

"Выражаем благодарность самарскому Росреестру за встречи, которые стали регулярными, — отметила главный специалист отдела контроля администрации Волжского района Самарской области Елена Беляйкина. — Обсуждения правоприменительной практики — очень продуктивны и нужны нам — специалистам муниципального земельного контроля, поскольку мы черпаем здесь много важной информации, а также обмениваемся опытом — из этого складывается наша работа".