В Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

2766 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия было проведено Управлением Росреестра по Самарской области за 11 месяцев 2024 г. на площади 75,4 тыс. га.
При этом выявили нарушения на площади 3,3 тыс. га; зафиксировано устранение нарушений на площади 0,6 тыс. га; в качестве профилактических мер объявлено 1464 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Эти цифры озвучили в самарском Росреестре в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора) и федерального геодезического надзора.
На встрече начальник отдела государственного земельного надзора самарского Росреестра Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора в 2024 г., обратив особое внимание на профилактику нарушений земельного законодательства. Она отметила, что было произведено 24 вылета беспилотного летательного аппарата, с его помощью обследовано 927 га земель. Были рассмотрены ключевые вопросы организации и осуществления госземнадзора по результатам обобщения правоприменительной практики Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
Итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии и проведения профилактических мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии за отчетный период был посвящен доклад начальника отдела геодезии и картографии Елены Черкасовой. Особое внимание было уделено теме сохранения пунктов государственной геодезической сети (ГГС), более 3 тыс. которых было обследовано на территории Самарской области, и зонам с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).
"Выражаем благодарность самарскому Росреестру за встречи, которые стали регулярными, — отметила главный специалист отдела контроля администрации Волжского района Самарской области Елена Беляйкина. — Обсуждения правоприменительной практики — очень продуктивны и нужны нам — специалистам муниципального земельного контроля, поскольку мы черпаем здесь много важной информации, а также обмениваемся опытом — из этого складывается наша работа".
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?