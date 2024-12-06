На заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО обсудили вопросы демографии и пробации

В пятницу, 6 декабря, в Мордовии Игорь Комаров принял участие в 74-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО, которое прошло под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Реализация нацпроектов, в том числе направленных на поддержку семей, — ключевая цель на ближайшие годы. Об этом говорил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 5 декабря 2024 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2030 г. на реализацию национального проекта "Семья" планируется направить более 17 триллионов рублей. Этот проект призван объединить новые и уже существующие меры поддержки родителей с детьми, с акцентом на увеличение числа многодетных семей в России.

Реализацию нацпроектов, направленных на поддержку семей с детьми, обсуждали и в ходе работы ассоциации. Законодатели обратили внимание на проблемы, касающиеся демографической ситуации в регионах, а также меры, направленные на повышение рождаемости.

Евгений Люлин отметил, что у ассоциации довольного много идей, которые регионы ПФО готовы предложить для внесения изменений в федеральное законодательство, — это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах.

"Год семьи подходит к концу, но это не означает, что поддержка семей с детьми будет приостановлена. В частности, будут продлены материнский капитал, льготная ипотека для многодетных семей, выплаты в размере 450 тысяч рублей на третьего ребенка. Также с 2025 г. в России начнут действовать новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". В настоящее время в Приволжском федеральном округе насчитывается более 430 тысяч многодетных семей. Помимо федеральных программ, активно реализуются региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно помнить, что для полноценного использования государственной поддержки многодетными семьями необходимо усиливать разъяснительную работу", — обратился к участникам заседания полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

В заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО принял участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он выступил с программным докладом "О демографической ситуации в субъектах Приволжского федерального округа и мерах по реализации мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан".

"Сегодня семья — это своего рода стратегический ресурс, а грамотное управление демографическими процессами — одно из главных условий социально-экономического развития страны и регионов. Министерство труда России по поручению главы государства разработало проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Ключевые цели стратегии — это сохранение населения за счет повышения рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни российских семей, развитие семейно-ориентированной инфраструктуры и другие", — подчеркнул председатель думы.

Геннадий Котельников обратил внимание, что решение вопросов демографии неразрывно связано с развитием сферы здравоохранения в целом и его первичного звена в частности. А это — большая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики, перинатальных центрах, врачебных амбулаториях. "Это — обширная тема для отдельного рассмотрения. Думаю, мы с вами сможем сделать это на одном из будущих заседаний ассоциации" — высказал предложение спикер.

В Программе социально-экономического развития региона на пять лет, которую представил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ключевое направление — это народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе.

В Самарской области семьям предоставляется 38 мер поддержки, 14 из них — новые, которые были введены в этом году в рамках реализации указа президента России "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Только на реализацию мер этого указа в текущем году из областного бюджета дополнительно выделено 1,5 млрд рублей.

Новая мера поддержки — предоставление единовременной выплаты 100 тыс. руб. женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет.

Решению жилищного вопроса способствует программа "Молодая семья". В этом году в ее рамках улучшат жилищные условия 1185 молодых семей региона.

Большое внимание в регионе уделяется старшему поколению. Самарская область стала одной из первых в стране, где стартовал проект по внедрению системы долговременного ухода. Это помощь нуждающимся гражданам в самообслуживании на дому, оказание им социальных услуг, работа Центров дневного пребывания для пожилых. В настоящее время участниками проекта являются 1450 граждан.

В регионе также реализуется закрепленная в областном законе стационарозамещающая технология "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов". В 2024 г. уход по этой технологии получили 212 человек.

Подводя итог, Геннадий Котельников представил конкретные предложения по итогам работы ассоциации, которые предлагается вынести на федеральный уровень. Среди них — увеличение финансирования для обеспечения жильем многодетных семей, создание на всей территории России семейных многофункциональных центров, оказывающих социальные услуги семьям по принципу "одного окна". Речь идет и об открытии в вузах комнат матери и ребенка для студенческих семей, а также о введении карты "Активное долголетие" для старшего поколения и другие.

Безусловно, необходимо значительное увеличение финансирования мер поддержки семей во всех регионах и в целом — комплексный и системный подход к решению демографических проблем.

Законодатели также обсудили меры, направленные на увеличение продолжительности жизни граждан.

В указе Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены такие целевые показатели: к 2030 г. ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, а к 2036 г. — 81 год. Кроме того, планируется, что разница в продолжительности жизни между жителями разных регионов сократится на 25%.

Полпред Игорь Комаров отметил, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления.

Другой темой обсуждения стала реализация федерального закона "О пробации в Российской Федерации" в регионах Приволжского федерального округа. Напомним, пробация — это комплекс мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Согласно этому закону, ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняет наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 г. ее начнут применять к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Вместе с полпредом Игорем Комаровым в Саранске работал его подопечный — участник программы "Время героев", инициированной главой государства, подполковник полиции Иван Амиров.

В рамках заседания Ассоциации законодателей ПФО по предложению ее координатора Евгения Люлина утвержден план работы на 2025 год.