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Пожары Происшествия

Под Тольятти загорелся банный комплекс

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 декабря, произошел пожар в банном комплексе "Усадьба Банная", расположенном в п. Приморский Ставропольского района.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным прокуратуры Самарской области, пожар начался примерно в 18:00.

"Площадь пожара 800 кв. м. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 21 единица техники", - сообщили в ГУ МЧС.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки. Также ведомством организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.

"По итогам проверки будет дана оценка действиям собственников комплекса, лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации строений, и при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.

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