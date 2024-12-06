Под Тольятти загорелся банный комплекс

В пятницу, 6 декабря, произошел пожар в банном комплексе "Усадьба Банная", расположенном в п. Приморский Ставропольского района.

По данным прокуратуры Самарской области, пожар начался примерно в 18:00.

"Площадь пожара 800 кв. м. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 21 единица техники", - сообщили в ГУ МЧС.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки. Также ведомством организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.

"По итогам проверки будет дана оценка действиям собственников комплекса, лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации строений, и при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.