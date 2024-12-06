Под Тольятти загорелся банный комплекс

В пятницу, 6 декабря, произошел пожар в банном комплексе "Усадьба Банная", расположенном в п. Приморский Ставропольского района.
По данным прокуратуры Самарской области, пожар начался примерно в 18:00.
"Площадь пожара 800 кв. м. К тушению пожара привлечены более 70 человек и 21 единица техники", - сообщили в ГУ МЧС.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки. Также ведомством организована проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.
"По итогам проверки будет дана оценка действиям собственников комплекса, лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации строений, и при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !