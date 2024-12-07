Ликвидирован пожар в банном комплексе у Тольятти

Пожар в банном комплексе "Усадьба Банная" в п. Приморский Ставропольского района был ликвидирован в 5:05 в субботу, 7 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в 18:14.
Огнеборцы выезжали на тушение по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.
Пожар в деревянных постройках быстро распространился на 800 кв. м.
Для борьбы с огнем пожарные протянули четыре магистральные линии подачи воды и организовали 11 звеньев газодымозащитной службы. Было привлечено 76 человек и 22 единицы техники.
В 22:36 пожар был локализован на площади 1300 кв. м. В 22:58 было ликвидировано открытое горение, а полностью пожар удалось погасить только к 5:05 7 декабря.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что обошлось без погибших и пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !