Ликвидирован пожар в банном комплексе у Тольятти

Пожар в банном комплексе "Усадьба Банная" в п. Приморский Ставропольского района был ликвидирован в 5:05 в субботу, 7 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в 18:14.

Огнеборцы выезжали на тушение по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

Пожар в деревянных постройках быстро распространился на 800 кв. м.

Для борьбы с огнем пожарные протянули четыре магистральные линии подачи воды и организовали 11 звеньев газодымозащитной службы. Было привлечено 76 человек и 22 единицы техники.

В 22:36 пожар был локализован на площади 1300 кв. м. В 22:58 было ликвидировано открытое горение, а полностью пожар удалось погасить только к 5:05 7 декабря.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что обошлось без погибших и пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.