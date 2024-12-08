В Красноярском районе ВАЗ протаранил Mercedes, пострадали двое

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В субботу, 7 декабря, в Красноярском районе в 2:30 22-летний водитель ВАЗ-21093 на 21 км дороги "Урал" — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка" допустил выезд на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz E200.

Фото: ГУ МВД по Самарской области