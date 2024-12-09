"ЭнергосбыТ Плюс" обратил внимание на долги УК № 2 из Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК № 2 в Тольятти. Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей. Несмотря на получение денежных средств от граждан, расчёт с АО "ЭнергосбыТ Плюс" за предыдущий месяц не произведен.
Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Руководство Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" вынужденно обратилось в надзорные органы.
Одним из негативных последствий задолженности юридического лица за тепло может быть привлечение к уголовной и субсидиарной ответственности руководства организации. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК, при установлении в действиях признаков состава преступления, грозит уголовное преследование. Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов — юридических лиц своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?