"ЭнергосбыТ Плюс" обратил внимание на долги УК № 2 из Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК № 2 в Тольятти. Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей. Несмотря на получение денежных средств от граждан, расчёт с АО "ЭнергосбыТ Плюс" за предыдущий месяц не произведен.

Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Руководство Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" вынужденно обратилось в надзорные органы.

Одним из негативных последствий задолженности юридического лица за тепло может быть привлечение к уголовной и субсидиарной ответственности руководства организации. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК, при установлении в действиях признаков состава преступления, грозит уголовное преследование. Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов — юридических лиц своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию.