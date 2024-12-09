Компания из Тольятти наращивает мощности с господдержкой

Компания "М9 Фарм" занимается научными разработками в сфере нанотехнологий, выпуском косметической продукции, и производством оборудования под нужды других предприятий. Динамичному развитию и расширению географии поставок предприятию помогает господдержка.

Успешная реализация инновационных разработок, развитие технологического предпринимательства — важные направления в работе областного Правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. В регионе создана вся необходимая инфраструктура для работы с такими проектами.

Получить поддержку на всех этапах разработчики региона могут в технопарке "Жигулевская долина". Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"В Самарской области сформирована инфраструктура поддержки инновационных, высокотехнологичных проектов. Мы проводим для наших разработчиков образовательные программы, организуем участие в выставках, помогаем им наладить сотрудничество с крупными индустриальными партнерами, содействуем в привлечении федеральных мер поддержки, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как пояснил Николай Дарьин, директор ГК "М9 Фарм", работа в сфере высоких технологий предполагает получение определенной разрешительной документации. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина", где предприятию помогают с процедурами оформления. "Нам помогают в патентовании продукции, регистрации торговых марок, оценках, анализе рынков. Предоставляют содействие во всём, в чем инфраструктура поддержки имеет компетенции и может поделиться с такими компаниями, как мы", — перечислил директор предприятия.

Сегодня мощности производства позволяют выпускать более 1 млн единиц продукции в месяц. ГК "М9 Фарм" работает с крупными российскими компаниями, а также осваивает зарубежные рынки — СНГ, Средняя Азия, Ближний Восток.

"Сейчас нам помогают получить сертификацию "Халяль", чтобы свою продукцию мы могли поставлять на рынки мусульманских стран — там к нашим товарам проявляют большой интерес. Сертификация для этих регионов проходит при содействии регионального Центра поддержки экспорта и структур "Жигулевской долины", — рассказал Николай Дарьин.

В планах у предприятия — расширять товарную линейку и географию поставок.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" можно обращаться по тел. 8(8482)93-00-93.