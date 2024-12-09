Школа в Волжском районе и Академия футбола в Тольятти вошли в число лучших проектов страны

Общеобразовательная школа в мкр. "Южный город" Волжского района и "Академия футбола имени Юрия Коноплева" вошли в число лучших практик создания объектов социальной инфраструктуры России.

Комитет Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению подвел итоги конкурса проектов создания объектов социальной инфраструктуры, деятельность которых направлена на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Самарская область представила на конкурс два проекта, которые реализуются с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.

Так, второе место члены конкурсной комиссии присудили проекту реконструкции футбольно-тренировочной базы "Академия футбола имени Юрия Коноплева". Призером, занявшим 4 место, стала общеобразовательная школа на 1500 мест.

Всего в финал вышли 19 практик из разных регионов страны. Сам конкурс организован Комитетом Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным Экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным Народным Советом совместно с Негосударственным институтом развития "ТРАНСПРОЕКТ".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.