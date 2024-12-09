Школа в Волжском районе и Академия футбола в Тольятти вошли в число лучших проектов страны

Общеобразовательная школа в мкр. "Южный город" Волжского района и "Академия футбола имени Юрия Коноплева" вошли в число лучших практик создания объектов социальной инфраструктуры России.
Комитет Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению подвел итоги конкурса проектов создания объектов социальной инфраструктуры, деятельность которых направлена на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
Самарская область представила на конкурс два проекта, которые реализуются с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.
Так, второе место члены конкурсной комиссии присудили проекту реконструкции футбольно-тренировочной базы "Академия футбола имени Юрия Коноплева". Призером, занявшим 4 место, стала общеобразовательная школа на 1500 мест.
Всего в финал вышли 19 практик из разных регионов страны. Сам конкурс организован Комитетом Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным Экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным Народным Советом совместно с Негосударственным институтом развития "ТРАНСПРОЕКТ".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?