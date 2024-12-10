В Самаре экстренно приземлился самолет рейса Стамбул - Казань

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Во вторник, 10 декабря, в 2:00 на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно "Турецких авиалиний", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.