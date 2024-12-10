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Происшествия

В Самаре экстренно приземлился самолет рейса Стамбул - Казань

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 декабря, в 2:00 на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно "Турецких авиалиний", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что причиной экстренной посадки стали неблагоприятные погодные условия.

"В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная, — рассказали в надзорном ведомстве. — Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов в аэропорту Самара и Казань, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования".

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