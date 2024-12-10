В Самаре экстренно приземлился самолет рейса Стамбул - Казань

Во вторник, 10 декабря, в 2:00 на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно "Турецких авиалиний", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что причиной экстренной посадки стали неблагоприятные погодные условия.
"В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная, — рассказали в надзорном ведомстве. — Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов в аэропорту Самара и Казань, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования".
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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?