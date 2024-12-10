Вячеслав Федорищев поделился треком, который сочинил и записал 11 лет назад

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев открылся жителям Самарской области с творческой стороны, опубликовав музыкальный трек, записанный в 2013 году.
В телеграм-канале он выложил ссылку, по которой можно послушать трек "Будто падаем", подписанный исполнителем "Псевдоним" — это речитатив, по стилю напоминающий группы "Карандаш" и 25/17.
Ссылку губернатор сопроводил постом, в котором пояснил, что сейчас часто летает самолетами, а трек был записан в 2013 г., когда также приходилось часто и много летать.
"Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается. Будто падаем", — написал Вячеслав Федорищев.
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