Вячеслав Федорищев поделился треком, который сочинил и записал 11 лет назад

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев открылся жителям Самарской области с творческой стороны, опубликовав музыкальный трек, записанный в 2013 году.

В телеграм-канале он выложил ссылку, по которой можно послушать трек "Будто падаем", подписанный исполнителем "Псевдоним" — это речитатив, по стилю напоминающий группы "Карандаш" и 25/17.

Ссылку губернатор сопроводил постом, в котором пояснил, что сейчас часто летает самолетами, а трек был записан в 2013 г., когда также приходилось часто и много летать.

"Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается. Будто падаем", — написал Вячеслав Федорищев.