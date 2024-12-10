Александр Живайкин поможет храму в Кинельском районе получить "прописку"

Уникальный храм в Малой Малышевке столкнулся с проблемой постановки на кадастровый учет. С этим вопросом к депутату по Кинельскому избирательному округу Александру Живайкину и обратились местные жители в первые дни декады тематических приемов "Единой России".

Храм в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка является достоянием Кинельского района, памятником архитектуры регионального значения. Уникален он и тем, что с момента его постройки в 1836 году он ни разу не закрывался. В следующем году Храму исполнится 190 лет, но он заботливо ухожен и ежедневно благословенно принимает прихожан, а также гостей из других районов, городов и губерний.

Искусствоведы сходятся во мнении, что храм правомерно входит в состав архитектурного наследия Самарской области и вполне может претендовать на вхождение в состав объектов культурного наследия федерального уровня.

Но есть одна проблема — у храма нет "прописки". Здание с почти двухвековой историей не стоит на кадастровом учете, отчего возникают сложности с распоряжением. Без учета не получается провести коммуникации, вести работы по реконструкции, но и самое печальное — это риск изъятия объекта Росреестром. При обнаружении такого здания ведомство имеет право обратиться в суд с требованием об изъятии с последующей продажей на торгах.

Своими силами получить кадастровые документы у прихожан и иеромонаха Андроника не получилось, и они обратились к депутату областного парламента Александру Живайкину. Ранее депутат уже помогал храму в его восстановлении.

Александр Иванович уважительно говорит об истории храма: "Здесь находятся редкие иконы, и многие из них, к счастью, в замечательной сохранности. Хорошо, что храм в надежных руках. Функционирует здесь и воскресная школа. Каждый раз попадая сюда, как будто совершаешь путешествие во времени и духовно просветляешься".

На встрече настоятеля храма, Александра Живайкина и главы поселения села Малая Малышевка Сергея Курапова были рассмотрены все имеющиеся на данный момент документы храма, проговорены сроки и шаги по установке здания храма на кадастровый учет. Депутат взял на личный контроль движение документов и оказание юридической поддержки по сопровождению необходимых действий.

"Кадастровый учет — важная процедура, которая позволяет правильно оформить право собственности на земельный участок, включая объекты на нем. Церковная собственность, безусловно, не является исключением. Понимаю, что внести здание нашего старинного храма на кадастровый учет не так просто, как это может казаться на первый взгляд. Учитывая огромную социальную составляющую, буду лично контролировать все учетно-регистрационные мероприятия", — подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, традиционная декада приемов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-й годовщине партии, стартовала 1 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты. Открыл декаду приемов секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.