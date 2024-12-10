СК начал проверку из-за нападения бездомных собак в Самаре

В Самаре сотрудники СУ СК начали проверку из-за появившихся в соцсетях сообщений о нападении бездомных собак.
В интернет жаловались, что в областной столице на людей, в том числе несовершеннолетних, нападают беспризорные животные, а администрация Красноглинского района бездействует.
Теперь в связи с этим начата доследственная проверка.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс