В Сызрани на ж/д платформе погиб мужчина

Во вторник, 10 декабря, утром на остановочной платформе 966 км перегона "Сызрань - Октябрьск" Куйбышевской железной дороги поездом насмерть сбит мужчина, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось.
Следователями СК на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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