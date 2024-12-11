Предприниматели Самарской области могут получить бонусы для продвижения на ведущей онлайн-платформе

Минэкономразвития России и Авито подвели промежуточные итоги сотрудничества в рамках программы по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Программа стартовала в июне этого года, и на сегодняшний день почти 1000 представителей бизнеса подали заявки на участие в партнерской программе.

"Минэкономразвития уже третий год подряд работает над партнерскими программами с онлайн-платформами, адаптируя инструменты поддержки к меняющимся потребностям бизнеса. Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Министерство экономического развития России и Авито также представили обновленные условия программы, которые будут действовать с 10 декабря. Так, до конца года предприниматели могут получить единовременную выплату в размере 9000 бонусов. Для этого необходимо подключить тариф и потратить от 3000 рублей на услуги по получению целевых действий, тарифы или листинги. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.

"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем много заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития и компаний-партнеров. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг наших предпринимателей", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для участия в программе предпринимателям необходимо оставить заявку онлайн по ссылке или обратиться в центры "Мой бизнес" — они находятся в каждом городском округе Самарской области. Поддержка бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".