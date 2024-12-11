Предприниматели Самарской области могут получить бонусы для продвижения на ведущей онлайн-платформе

Минэкономразвития России и Авито подвели промежуточные итоги сотрудничества в рамках программы по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Программа стартовала в июне этого года, и на сегодняшний день почти 1000 представителей бизнеса подали заявки на участие в партнерской программе.
"Минэкономразвития уже третий год подряд работает над партнерскими программами с онлайн-платформами, адаптируя инструменты поддержки к меняющимся потребностям бизнеса. Мы видим, что программы востребованы, и бизнес активно заходит на электронные площадки с нашей поддержкой: с начала 2023 года инструментами партнерской программы с Авито воспользовались порядка 5 тысяч самозанятых и представителей бизнеса", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Министерство экономического развития России и Авито также представили обновленные условия программы, которые будут действовать с 10 декабря. Так, до конца года предприниматели могут получить единовременную выплату в размере 9000 бонусов. Для этого необходимо подключить тариф и потратить от 3000 рублей на услуги по получению целевых действий, тарифы или листинги. Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых, организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.
"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем много заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития и компаний-партнеров. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг наших предпринимателей", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для участия в программе предпринимателям необходимо оставить заявку онлайн по ссылке или обратиться в центры "Мой бизнес" — они находятся в каждом городском округе Самарской области. Поддержка бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?