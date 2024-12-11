НОВИКОМ рассказал предпринимателям Хабаровска об участии в госзакупках

Дочерний банк Госкорпорации Ростех при поддержке Торгово-промышленной палаты Хабаровского края провел семинар для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) Хабаровска "Госзакупки: выбирайте ответственно, работайте профессионально. Специальные продукты Банка НОВИКОМ". Главной темой встречи стало участие бизнеса в государственных закупках — от тонкостей законодательства до практических рекомендаций по успешному участию в торгах.

О новых реалиях в системе госзаказа 2025 года и эффективных стратегиях участия в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ рассказала член Общественного совета при Министерстве экономического развития Хабаровского края, заместитель председателя Общественного совета при Комитете государственного заказа Правительства региона Ольга Жменько. Предприниматели Хабаровска получили подробный разбор практических кейсов и нюансов, которые могут обеспечить успех и, наоборот, стать причиной проигрыша в конкурентной борьбе. Эксперт также поделилась советами, как распознать мошенников на площадках для проведения торгов.

Представитель НОВИКОМа рассказал на семинаре о том, как банк Ростеха может содействовать субъектам МСП, участвующим в госзакупках по 223-ФЗ, 44-ФЗ и 275-ФЗ. Благодаря льготным программам и продуктам банка, разработанным специально для участников госзакупок, бизнес может облегчить финансовую нагрузку и снизить барьеры для участия в тендерах. В частности, эксперт отметил промышленную ипотеку, "зонтичные" поручительства Корпорации МСП и получение займов в Фонде развития промышленности при участии банка.

Среди собственных продуктов НОВИКОМа для участников закупок предназначены кредит на исполнение контракта, оборотный кредит без залога, экспресс-гарантия, которую можно оформить онлайн за один день. Также банк Ростеха открывает своим клиентам спецсчета, необходимые для участия в госзакупках, и начисляет на них процентный доход.

Предпринимателям, испытывающим сложности с предоставлением залога по кредиту, банковской гарантии, лизингу или займу, помогает система поручительств, которую предлагает Гарантийный фонд Хабаровского края. Услуги фонда очень востребованы у предпринимателей, особенно у начинающих, работающих на рынке менее двух лет.

Для участников семинара важно было узнать, что успешное участие в госзакупках невозможно без знания юридических тонкостей, в частности, об ответственности по контрактам и возможностях ограничения гражданско-правовой ответственности. Также предпринимателям рассказали, что в Торгово-промышленной палате Хабаровского края они могут получить необходимые для решения спорных моментов документы. Это заключение о наличии форс-мажорных обстоятельств и правовая оценка обстоятельств, которые могут позволить снизить размер договорных санкций, признать сделку недействительной, изменить или расторгнуть договор.

Все участники семинара сошлись во мнении, что государственные закупки открывают широкие возможности для малого и среднего бизнеса. А знание всех "подводных камней" и поддержка опытных партнеров позволяют существенно повысить шансы на успех.