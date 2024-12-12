Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов

Авито в преддверии Нового года запустил раздел с товарами от благотворительных фондов. На специальной странице платформы пользователям доступна сувенирная продукция, магниты, посуда, книги, журналы, товары для животных и многое другое. Все вырученные средства пойдут на помощь детям, взрослым, животным и экологические проекты.

На странице представлены товары от 14 фондов. Покупатели могут приобрести, например, кожаные изделия, которые создаются бездомными в приюте "Теплый прием", а также толстовки, шоперы, обложки для паспортов с ручной росписью, керамическую посуду, книги о животных и даже дизайнерские аксессуары для собак. Всего ассортимент раздела насчитывает более 100 различных товаров, которые можно купить с Авито Доставкой.

Здесь же можно приобрести дождевики, которые были созданы Авито совместно с фондом "Обнаженные сердца" в рамках проекта "Человек дождя". В дизайне дождевиков использовались рисунки детей — подопечных фондов.

"Наша миссия — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. На протяжении многих лет мы системно поддерживаем фонды: как самостоятельно, так и создавая механики, привлекающие к благотворительности наших пользователей. Запуск раздела в преддверии Нового года поможет покупателям Авито найти подарок со смыслом для своих родных и близких, а фондам — получить дополнительное финансирование, чтобы сделать чью-то жизнь еще немного лучше. Мы планируем и дальше развивать этот раздел, расширяя ассортимент товаров и привлекая к сотрудничеству новые благотворительные фонды. Наша цель — не только дать пользователям возможность поддерживать важные социальные инициативы, но и создать платформу, где каждый товар несет особый смысл и помогает сделать мир лучше. Мы будем рады видеть на платформе еще больше уникальных изделий, созданных с душой и направленных на помощь людям, животным и экологическим проектам", — комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Помимо покупки товаров на новом лендинге, пользователи Авито могут воспользоваться другими благотворительными механиками платформы, в частности, передать ресурсную помощь поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" или сделать пожертвование с помощью "Знака добра". Для этого необходимо при размещении объявления внести любую сумму от 100 рублей. После перевода пользователь может разместить бейдж "Знак добра" на объявлениях, что помогает привлечь к механике еще больше участников. Сейчас к данной механике подключено 29 фондов. Также Авито переводит в фонды по 1 рублю с каждого платного размещения объявления. По прогнозам, в 2024 году суммарный объем помощи достигнет 190 млн рублей.