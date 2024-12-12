Адвокат из Тольятти обманула клиента, пообещав УДО

В Тольятти суд вынес приговор адвокату, которую признали виновной в покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2023 г. женщина под видом оказания юридической помощи пообещала местному жителю помочь с тем, чтобы суд вынес решение об условно-досрочном освобождении заключенного. При этом адвокат не собиралась исполнять обещанное. Она потребовала 175 тыс. руб. и 25 тыс. из них ей перевели на банковскую карту. При получении оставшегося женщину задержали.
Суд назначил ей штраф 175 тыс. рублей.
Последние комментарии
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