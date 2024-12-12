Полиция начала проверку из-за возгорания детской площадки в Тольятти

В четверг, 12 декабря, в 0:38, начался пожаре на ул. Чайкиной, 36а в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горела детская площадка на площади 15 кв. м. На тушение направили восемь огнеборцев. Пожар ликвидировали в 0:52.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
По факту случившегося начал проверку ОП по Комсомольскому району УМВД России по Тольятти.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !