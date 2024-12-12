Полиция начала проверку из-за возгорания детской площадки в Тольятти

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В четверг, 12 декабря, в 0:38, начался пожаре на ул. Чайкиной, 36а в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС России по Самарской области.