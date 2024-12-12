Восьмилетний шашист из Самары выиграл чемпионат мира в Турции

На молодежном чемпионате мира по шашкам-64 в Турции восьмилетний Михаил Черноземов стал абсолютным чемпионом, а его сверстник Султан Канюкаев завоевал медали в разных дисциплинах, сообщает metaratings.ru.
На чемпионате мира Черноземов и Канюкаев дважды встречались за доской, одна партия завершилась победой первого, другая ничьей. Черноземов подчеркнул их дружеские отношения на тренировках и соперничество на соревнованиях.
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