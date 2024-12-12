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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг автомобилей HONGQI в CARCADE с применением скидки-субсидии

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей HONGQI. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести популярные модели бренда с использованием корпоративной скидки-субсидии. Так, например, на HONGQI H5 Deluxe + распространяется выгода в размере 224 000 рублей, H9 Deluxe Single Color станет дешевле на 693 000 рублей, а скидка на H9 + достигнет 1 423 000 рублей. Выгода будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным импортёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора специальной программы. Подробности и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wmsxzC

ИНН 3905019765

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