Полицейские нашли в самарском баре нелегальных мигрантов и выпивающих подростков

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд ночью и утром в Кировском районе. Сообщает региональное ГУ МВД.

Так, правоохранители проверили документы у 80 человек и нашли более 10 нарушений. Например, иностранца без документов, разрешающих пребывание в РФ, нашли в квартире на 18 км Московского шоссе.

Также из России придется уехать восьми мигрантам, которых задержали при проверке рынков на улицах Дальневосточной и Ташкентской, кафе на ул. Ставропольской, клуб-бара на ул. Тувинской, и букмекерской конторы на пр. Кирова.

Еще шесть человек привлекли шесть иностранцев, нарушивших правила въезда и режима пребывания в РФ.

Кроме того, проверке клуб-бара на ул. Ставропольской полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, распивавших алкоголь. Напитки им купила совершеннолетняя подруга. В итоге правоохранители вызвали родителей подростков. На владельца заведения составили протокол о нарушении правил продажи алкоголя.