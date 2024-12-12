Полицейские нашли в самарском баре нелегальных мигрантов и выпивающих подростков

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд ночью и утром в Кировском районе. Сообщает региональное ГУ МВД.
Так, правоохранители проверили документы у 80 человек и нашли более 10 нарушений. Например, иностранца без документов, разрешающих пребывание в РФ, нашли в квартире на 18 км Московского шоссе.
Также из России придется уехать восьми мигрантам, которых задержали при проверке рынков на улицах Дальневосточной и Ташкентской, кафе на ул. Ставропольской, клуб-бара на ул. Тувинской, и букмекерской конторы на пр. Кирова.
Еще шесть человек привлекли шесть иностранцев, нарушивших правила въезда и режима пребывания в РФ.
Кроме того, проверке клуб-бара на ул. Ставропольской полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, распивавших алкоголь. Напитки им купила совершеннолетняя подруга. В итоге правоохранители вызвали родителей подростков. На владельца заведения составили протокол о нарушении правил продажи алкоголя.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???