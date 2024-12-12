НОВИКОМ представил розничные продукты на крупных промышленных предприятиях страны

На Комсомольско-на-Амурском авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, Улан-Удэнском авиационном заводе и Государственном Рязанском приборном заводе прошли конференции "НОВИКОМ — банк для инженеров". В ходе встреч эксперты дочернего банка Ростеха представили широкий спектр финансовых продуктов и услуг, благодаря которым можно значительно приумножить накопления или улучшить жилищные условия. Особый акцент был сделан на ипотечных программах "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и возможностях, которые открывает для сотрудников компаний-партнеров банка мотивационная программа "Развитие".
Дальневосточная ипотека ожидаемо популярна среди работников предприятий, расположенных на востоке России. Благодаря этой программе сотни людей уже улучшили жилищные условия и переехали в новые комфортабельные квартиры. Ставки по дальневосточной ипотеке остаются одними из самых низких в стране. А для работников предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, в НОВИКОМе действуют дополнительные льготы.
В отличие от большинства банков, НОВИКОМ не приостанавливал выдачи и не увеличивал размер первоначального взноса по программе "Семейная ипотека". Этот вид жилищного кредита доступен российским семьям, у которых есть хотя бы один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, либо семьям с двумя и более детьми младше 18 лет, а также родителям-одиночкам с ребенком инвалидом. Кредит можно использовать на покупку квартиры в новостройке или частного дома с земельным участком.
Большой интерес у сотрудников промышленных предприятий вызвала мотивационная программа "Развитие", позволяющая снизить ставку по кредиту или ипотечной программе. Она была разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех с целью помочь руководству предприятий привлекать специалистов на производства, нацеливать их на долгосрочное сотрудничество, а также стимулировать к профессиональному развитию и росту. Участвовать в ней могут разные категории работников: наставники, молодые специалисты, работники, награжденные различными премиями, участвовавшие в СВО либо относящиеся к социально уязвимым категориям. Для участников "Развития" скидки к базовой ставке по некоторым кредитным программам могут доходить до 5%.
"Сегодня перед высокотехнологичной промышленностью России стоят стратегические задачи по выходу на уровень мировых лидеров. Столь амбициозные цели невозможно реализовать без высококлассных специалистов. НОВИКОМ, понимая ключевую роль кадрового потенциала в современных реалиях, предлагает предприятиям целый ряд решений, которые делают работу в отрасли привлекательной. Мы стремимся быть надежным партнером для российской промышленности и вносим свой вклад в ее развитие и укрепление позиций на мировом уровне", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.
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