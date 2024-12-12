16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил розничные продукты на крупных промышленных предприятиях страны ПСБ Благосостояние: в 2024 году более половины жителей Самары увеличили доходы НОВИКОМ рассказал предпринимателям Хабаровска об участии в госзакупках Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА НОВИКОМ рассказал студентам ЮУрГУ об инновационных финансовых инструментах

Банки Финансы

НОВИКОМ представил розничные продукты на крупных промышленных предприятиях страны

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Комсомольско-на-Амурском авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, Улан-Удэнском авиационном заводе и Государственном Рязанском приборном заводе прошли конференции "НОВИКОМ — банк для инженеров". В ходе встреч эксперты дочернего банка Ростеха представили широкий спектр финансовых продуктов и услуг, благодаря которым можно значительно приумножить накопления или улучшить жилищные условия. Особый акцент был сделан на ипотечных программах "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и возможностях, которые открывает для сотрудников компаний-партнеров банка мотивационная программа "Развитие".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Дальневосточная ипотека ожидаемо популярна среди работников предприятий, расположенных на востоке России. Благодаря этой программе сотни людей уже улучшили жилищные условия и переехали в новые комфортабельные квартиры. Ставки по дальневосточной ипотеке остаются одними из самых низких в стране. А для работников предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех, в НОВИКОМе действуют дополнительные льготы.

В отличие от большинства банков, НОВИКОМ не приостанавливал выдачи и не увеличивал размер первоначального взноса по программе "Семейная ипотека". Этот вид жилищного кредита доступен российским семьям, у которых есть хотя бы один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, либо семьям с двумя и более детьми младше 18 лет, а также родителям-одиночкам с ребенком инвалидом. Кредит можно использовать на покупку квартиры в новостройке или частного дома с земельным участком.

Большой интерес у сотрудников промышленных предприятий вызвала мотивационная программа "Развитие", позволяющая снизить ставку по кредиту или ипотечной программе. Она была разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех с целью помочь руководству предприятий привлекать специалистов на производства, нацеливать их на долгосрочное сотрудничество, а также стимулировать к профессиональному развитию и росту. Участвовать в ней могут разные категории работников: наставники, молодые специалисты, работники, награжденные различными премиями, участвовавшие в СВО либо относящиеся к социально уязвимым категориям. Для участников "Развития" скидки к базовой ставке по некоторым кредитным программам могут доходить до 5%.

"Сегодня перед высокотехнологичной промышленностью России стоят стратегические задачи по выходу на уровень мировых лидеров. Столь амбициозные цели невозможно реализовать без высококлассных специалистов. НОВИКОМ, понимая ключевую роль кадрового потенциала в современных реалиях, предлагает предприятиям целый ряд решений, которые делают работу в отрасли привлекательной. Мы стремимся быть надежным партнером для российской промышленности и вносим свой вклад в ее развитие и укрепление позиций на мировом уровне", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5