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Суд заканчивает рассматривать дело о гибели тольяттинской туристки при восхождении на Эльбрус

ЭЛЬБРУС. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эльбрусский районный суд КБР заканчивает процесс по делу о гибели группы альпинистов на горе Эльбрус. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Фото: СУ СК РФ по КБР

Напомним, 23 сентября 2021 г. пятеро альпинистов погибли на горе Эльбрус. Среди погибших была жительница Тольятти Анастасия Жигулина.

По версии следствия, обвиняемый организовал восхождение с 16 по 25 сентября 2021 г. на западную вершину горы Эльбрус. Он же подобрал четырех инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям. В восхождении участвовали 16 туристов, они заплатили от 31 тыс. до 39 тыс. рублей.

Маршрут восхождения на западную вершину Эльбруса с юга имеет категорию трудности "1Б". Для этого необходимо по одному инструктору-проводнику на не более чем троих человек, то есть для 16 человек должны были привлечь не менее шести инструкторов. Также организатор не принял во внимание плохую погоду и климатические особенности — наиболее благоприятным временем прохождения этого маршрута считается период с июня по август. Помимо этого, организаторы не оценили уровень подготовки группы, амуницию и состояние здоровья.

На высоте более 5000 м участница группы сообщила, что по состоянию здоровья не может продолжать подъем. Один из проводников отправился с ней к начальной точке восхождения. Во время спуска женщина скончалась от переохлаждения. Оставшиеся гиды, несмотря на ухудшение погоды, продолжили подъем, хотя из соображений безопасности следовало немедленно начать спуск всех участников. В итоге еще нескольким неподготовленным туристам стало плохо. Инструкторы не смогли собственными силами спустить всю группу и своевременно организовать эвакуацию. В результате пятеро туристов погибли, а девять получили травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Обвинение предъявили организатору восхождения и четырем гидам.

В марте 2022 г. дело поступило в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской Республики.

5 декабря 2024 г. после судебных прений и последнего слова подсудимого судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора может начаться в конце января 2025 года.

Гид потребителя

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