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Общество

Больницам ЛДНР передали медицинское оборудование

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев передал гуманитарную помощь общей суммой 20,4 млн руб. лечебным учреждениям подшефного города Снежное (ДНР) и Луганска.

Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Помощь оказана по линии соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Снежным в рамках фонда "Всегда рядом", созданного по инициативе президента СоюзМаш России Сергея Чемезова.

"Важной частью деятельности Союза машиностроителей России является оказание помощи жителям приграничных регионов, вынужденным переселенцам и бойцам, защищающим наше мирное будущее. Мы понимаем, насколько важна поддержка в это непростое время, поэтому наш председатель Сергей Викторович Чемезов сразу после начала специальной военной операции инициировал проведение акции "Всегда рядом", — рассказал Владимир Гутенев.

Так, с площадки одного из ведущих технических вузов юга России — Донского государственного технического университета (ДГТУ) в больницы городов новых регионов — Снежное и Луганск — направились четыре аппарата искусственной вентиляции легких, два аппарата ингаляционной анестезии, а также расходники и необходимые медикаменты. Медтехнику лично получили и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как подчеркнул Владимир Гутенев, оборудование произведено предприятиями Союза и Ростех — Концерном Радиоэлектронные технологии и холдингом "Швабе". "Кроме того, с гуманитарным грузом юным пациентам направили игрушки с добрыми пожеланиями скорейшего выздоровления", — добавил парламентарий.

Губернатор Самарской области, член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев отметил, что регион находится на постоянной связи со Снежным по вопросу налаживания мирной жизни в новых регионах.

"Важнейшее направление приложения наших усилий — это обеспечить полноценное партнерство наших промышленных предприятий. Такое взаимодействие усиливает промышленность и экономику ДНР, формирует условия для создания новых рабочих мест, улучшения качества продукции и роста ее объемов. Безусловно, большую помощь в этой работе нам оказывает СоюзМаш. Благодарю генерального директора Ростеха, президента СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова, первого вице-президента СоюзМаш Владимира Владимировича Гутенева за поддержку, в том числе по линии комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". Победить можно только вместе, и победа обязательно будет за нами!" — заявил глава Самарской области.

В июле 2024 г. в Снежное отправили 25 паллетов на сумму чуть более 7 млн руб., включающие в себя: аппараты ИВЛ и медицинское оборудование, произведенные предприятиями СоюзМаш, а также инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).

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