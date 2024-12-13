НОВИКОМ стал лауреатом премии "Тульский бизнес" за лучший зарплатный проект

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал лауреатам Премии "Тульский бизнес" в номинации "Зарплатный проект года". Награду из рук депутата Тульской областной Думы 8-го созыва Дмитрия Афоничева получила управляющий офисом НОВИКОМа в Туле Анжелика Романюк.
На сегодняшний день к зарплатному проекту НОВИКОМа присоединилось более 20 предприятий Тулы и Тульской области. Для компаний—партнеров банка зарплатный проект — это не просто процесс зачисления денежных средств сотруднику, но и важный инструмент кадровой политики. С его помощью руководство может привлекать специалистов на производство и мотивировать их к долгосрочному сотрудничеству. Тем самым НОВИКОМ помогает предприятиям решать задачу по укреплению кадрового потенциала.
В рамках зарплатного проекта банк предлагает широкий спектр услуг, включая доступ к современным цифровым сервисам и привлекательные бонусные программы. Обладатели социально-платежной карты НОВИКОМа могут снимать деньги в банкоматах сторонних банков без комиссии, подключать на выбор программы лояльности "Кешбэк" или "Бонусы", получать скидки до 70% от компаний—партнеров банка и брать кредиты в банке на самых выгодных условиях.
"Зарплатный проект НОВИКОМа — это не просто финансовый инструмент, а эффективное решение для привлечения и удержания кадровых ресурсов на предприятиях. Благодаря льготам и широким возможностям по управлению финансами участие в зарплатном проекте очень привлекательно для сотрудников. Получение этой престижной награды — признание высокого уровня профессионализма нашей команды. Мы благодарим всех наших партнеров и клиентов за доверие и поддержку, которые вдохновляют нас на постоянное развитие", — отметила управляющий офиса НОВИКОМ в Туле Анжелика Романюк.
Региональная премия "Тульский бизнес" является первой независимой наградой в сфере бизнеса в регионе вот уже 14 лет. Основная цель премии — подведение итогов бизнес-деятельности за год в более чем 30 номинациях.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.