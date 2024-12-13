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НОВИКОМ стал лауреатом премии "Тульский бизнес" за лучший зарплатный проект

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал лауреатам Премии "Тульский бизнес" в номинации "Зарплатный проект года". Награду из рук депутата Тульской областной Думы 8-го созыва Дмитрия Афоничева получила управляющий офисом НОВИКОМа в Туле Анжелика Романюк.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На сегодняшний день к зарплатному проекту НОВИКОМа присоединилось более 20 предприятий Тулы и Тульской области. Для компаний—партнеров банка зарплатный проект — это не просто процесс зачисления денежных средств сотруднику, но и важный инструмент кадровой политики. С его помощью руководство может привлекать специалистов на производство и мотивировать их к долгосрочному сотрудничеству. Тем самым НОВИКОМ помогает предприятиям решать задачу по укреплению кадрового потенциала.

В рамках зарплатного проекта банк предлагает широкий спектр услуг, включая доступ к современным цифровым сервисам и привлекательные бонусные программы. Обладатели социально-платежной карты НОВИКОМа могут снимать деньги в банкоматах сторонних банков без комиссии, подключать на выбор программы лояльности "Кешбэк" или "Бонусы", получать скидки до 70% от компаний—партнеров банка и брать кредиты в банке на самых выгодных условиях.

"Зарплатный проект НОВИКОМа — это не просто финансовый инструмент, а эффективное решение для привлечения и удержания кадровых ресурсов на предприятиях. Благодаря льготам и широким возможностям по управлению финансами участие в зарплатном проекте очень привлекательно для сотрудников. Получение этой престижной награды — признание высокого уровня профессионализма нашей команды. Мы благодарим всех наших партнеров и клиентов за доверие и поддержку, которые вдохновляют нас на постоянное развитие", — отметила управляющий офиса НОВИКОМ в Туле Анжелика Романюк.

Региональная премия "Тульский бизнес" является первой независимой наградой в сфере бизнеса в регионе вот уже 14 лет. Основная цель премии — подведение итогов бизнес-деятельности за год в более чем 30 номинациях.

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