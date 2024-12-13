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Экономика и бизнес

Более 300 транспортных средств в Самарской области обновили по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Самарскую область поступило 328 транспортных средств, в том числе 306 автобусов и 22 троллейбуса. Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

В 2020 г. 50 комфортабельных автобусов марки "ЛиАЗ" переданы Тольятти. Автобусы работают на газомоторном топливе, каждый рассчитан на перевозку 108 пассажиров. Они оснащены визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

"ЛиАЗы обеспечивают порядка 20% всех перевозок в Тольятти. Они надежны и практически не нуждаются в ремонте. Наши водители и пассажиры испытывают только положительные эмоции от их работы", - говорит заместитель гендиректора - главный инженер АО "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3" Александр Кулик.

В 2021 г. 22 современных низкопольных троллейбуса "Адмирал 6281" поступили в Самару для организации перевозок на троллейбусном маршруте №4. Они оборудованы розетками и разъемами USB, чтобы пассажиры могли подключить и подзарядить свои гаджеты, а также кондиционерами. Общая пассажировместимость троллейбусов составляет 96 человек, в том числе предусмотрено 33 сидячих места.

"Это самые новые троллейбусы в нашем городе и первые транспортные средства с системой кондиционирования. До сих пор все 22 троллейбуса работают на 4-м маршруте, и нареканий к качеству их работы у нас нет", - отмечает заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Топилин.

Еще 187 единиц подвижного состава за счет средств специального казначейского кредита было поставлено в 2023-2024 гг. для организации работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в малых городах и районах Самарской области. Сейчас автобусы работают на маршрутах в Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, Тольятти и Ставропольском, Сызранском, Клявлинском, Богатовском, Исаклинском, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском, Безенчукском и Красноармейском районах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 4 сентября 2024 года вручил Самаре 69 автобусов. Он подчеркнул необходимость обновления общественного транспорта в регионе.

"Знаем, что изношенность высока, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта - это и трамваи, и автобусы", - отметил глава региона.

Так, в 2025 г. в бюджете Самарской области предусмотрены средства на организацию пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в Самаре и Тольятти.  Благодаря этому в Самаре обновится 300 автобусов, а в Тольятти - 48 автобусов и семь троллейбусов. Кроме того, заключен контракт на закупку в лизинг за счет средств бюджета региона 71 односекционного трамвайного вагона со сроком поставки в 2025-2026 годах.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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