Стал известен список адресов, где на следующей неделе "РКС-Самара" планирует отключение воды

На следующей неделе в Самаре запланировано проведение ремонтно-профилактических работ, которые могут потребовать отключения холодной воды, сообщает "РКС-Самара".

17 декабря планируется заменить участок водопроводной линии диаметром 300 мм и установить запорную арматуру по ул. Красноармейской. Для этого с 8:00 17.12.2024 до 08:00 18.12.2024 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Спортивная, 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 11, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17;

ул. Красноармейская, 1А, 104, 104А, 104Б, 104В, 117, 119, 121, 125, 125А, 127, 127А, 129,129А;

ул. Комсомольская площадь, 2/3;

ул. Агибалова, 12.

Адрес установки бойлера: ул. Спортивная, 3.

Также 17 декабря на водопроводной линии по ул. Стара-Загора будет произведён демонтаж пожарного гидранта диаметром 50 мм, ремонт трубопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм, а также установлен хомут. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 15:00 по адресам:

ул. Стара-Загора, 84а, 84б, 86, 88К, 90, 90а, 92;

ул. Фадеева, 63, 65, 67;

ул. Ново-Вокзальная, 122, 124, 126.

18 декабря запланирована замена запорной арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм по ул. Артиллерийской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 09:00 до 23:00 по адресам:

пр. Масленникова, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 47;

ул. Подшипниковая, 2, 3, 4, 6;

ул. Артиллерийская, 25, 32, 34, 36;

Московское шоссе, 2, 4, 6, 8.

Также 18 декабря заменят запорную арматуру диаметром 400 мм по ул. Губанова. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 по адресам:

ул. Губанова, 3, 3а, 8а, 16а;

ул. Аминева, 7, 17;

Московское ш., 262, 262а, 262в, 264, 264а, 272.

Еще 18 декабря планируется демонтаж и последующий монтаж вводной задвижки диаметром 100 мм, напорной задвижки диаметром 150 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 150 мм и агрегата 7,5 кВт по ул. Больничной. Для этого с 10:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Больничная, 20, 20а;

ул. Искровская, 7.

19 декабря запланирована замена запорной арматуры диаметром 300 мм по ул. Победы. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам:

ул. Победы, 18, 20, 22, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

ул. Свободы, 7, 9, 13, 15, 17;

ул. 22 Партсъезда, 15а;

Адрес установки бойлера: Сарапульский пер., 16а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.