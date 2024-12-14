Стал известен предварительный план ремонта дорог в Тольятти на 2025 год

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В субботу, 14 декабря, первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудили предварительный план по ремонту городских дорог на 2025 год. Итогами Илья Сухих поделился в своем Telegram-канале.