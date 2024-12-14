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Муниципалитеты Власть и политика

Стал известен предварительный план ремонта дорог в Тольятти на 2025 год

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудили предварительный план по ремонту городских дорог на 2025 год. Итогами Илья Сухих поделился в своем Telegram-канале.

В число дорог, подлежащих ремонту, вошли:

  • ул. Ворошилова (от Офицерской до Свердлова);
  • ул. Дзержинского (от Ворошилова до Степана Разина);
  • ул. Заставная (от Дзержинского до Южного шоссе);
  • ул. 40 лет Победы (от ОП 93-95 до кольца с  Маршала Жукова);
  • б-р Ленина (от Ленинградской до Баныкина);
  • ул. Ларина (от Автозаводского шоссе до Новозаводской);
  • ул. Кирова (от Тимирязева до Ломоносова);
  • ул. Коммунистическая (от Есенина до Ярославской);
  • ул. Энергетиков (от Куйбышева до здания по Макарова, 23);
  • ул. Телеграфная;
  • ул. Менделеева.

"Также в планах на 2025 год — завершить капремонт дороги по ул. Никонова и отремонтировать путепровод на Революционной (над автодорогой по Ленинскому)", — заключил Илья Сухих.

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