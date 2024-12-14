Стал известен предварительный план ремонта дорог в Тольятти на 2025 год

В субботу, 14 декабря, первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудили предварительный план по ремонту городских дорог на 2025 год. Итогами Илья Сухих поделился в своем Telegram-канале.
В число дорог, подлежащих ремонту, вошли:
- ул. Ворошилова (от Офицерской до Свердлова);
- ул. Дзержинского (от Ворошилова до Степана Разина);
- ул. Заставная (от Дзержинского до Южного шоссе);
- ул. 40 лет Победы (от ОП 93-95 до кольца с Маршала Жукова);
- б-р Ленина (от Ленинградской до Баныкина);
- ул. Ларина (от Автозаводского шоссе до Новозаводской);
- ул. Кирова (от Тимирязева до Ломоносова);
- ул. Коммунистическая (от Есенина до Ярославской);
- ул. Энергетиков (от Куйбышева до здания по Макарова, 23);
- ул. Телеграфная;
- ул. Менделеева.
"Также в планах на 2025 год — завершить капремонт дороги по ул. Никонова и отремонтировать путепровод на Революционной (над автодорогой по Ленинскому)", — заключил Илья Сухих.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.