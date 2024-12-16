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Агророс Банк рассказал российским предпринимателям об альтернативах ВЭД в период санкций

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным опроса РБК, 2025 год принесет предпринимателям новые поправки в законах, что повлечет за собой цепочку изменений и новых решений для малого и среднего предпринимательства. На этом фоне российские банки готовятся предоставить бизнесу полный спектр услуг для работы с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Об этом рассказали в пресс-службе Агророс Банка.

Несмотря на санкционную политику, продолжается рост российской торговли с другими странами, прежде всего, не совершающими недружественные действия в отношении России.

Увеличение торгового оборота с Китаем привел к тому, что юань стал одной из самых востребованных валют для расчетов с зарубежными партнерами, о чем сообщили 69% респондентов. Для 61% участников опроса риском 2025 года считают возможные сложности проведения трансграничных платежей.

Так, Агророс Банк предлагает альтернативные варианты проведения международных расчетов в USD, EUR, CNY, KZT, AED, TRY и др., а также прямые расчеты с иностранными контрагентами в российских рублях (RUB) и в индийских рупиях (INR).

Сотрудники линии ВЭД банка готовы проконсультировать, оказать помощь в составлении контрактов, договоров и внесении изменений в ранее согласованные условия, а также ответить на все вопросы на любом этапе внешнеторговой сделки.

"Агророс Банк осуществляет гибкую тарифную политику, предлагает обширный спектр услуг, включая услуги по валютному контролю, и предлагает воспользоваться следующими преимуществами: бесплатное открытие счетов в рублях и иностранной валюте; 3 месяца бесплатного обслуживания для новых клиентов на премиальных тарифах (в российских рублях); прием и исполнение платежей за пределы банка; лояльные условия по переводу на счета физических лиц; бесплатные консультации в рамках валютного законодательства; бесплатная постановка контрактов на учет, а также прямую телефонную связь с персональным менеджером ВЭД", — рассказали в пресс-службе банка.

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