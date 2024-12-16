Агророс Банк рассказал российским предпринимателям об альтернативах ВЭД в период санкций

По данным опроса РБК, 2025 год принесет предпринимателям новые поправки в законах, что повлечет за собой цепочку изменений и новых решений для малого и среднего предпринимательства. На этом фоне российские банки готовятся предоставить бизнесу полный спектр услуг для работы с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Об этом рассказали в пресс-службе Агророс Банка.
Несмотря на санкционную политику, продолжается рост российской торговли с другими странами, прежде всего, не совершающими недружественные действия в отношении России.
Увеличение торгового оборота с Китаем привел к тому, что юань стал одной из самых востребованных валют для расчетов с зарубежными партнерами, о чем сообщили 69% респондентов. Для 61% участников опроса риском 2025 года считают возможные сложности проведения трансграничных платежей.
Так, Агророс Банк предлагает альтернативные варианты проведения международных расчетов в USD, EUR, CNY, KZT, AED, TRY и др., а также прямые расчеты с иностранными контрагентами в российских рублях (RUB) и в индийских рупиях (INR).
Сотрудники линии ВЭД банка готовы проконсультировать, оказать помощь в составлении контрактов, договоров и внесении изменений в ранее согласованные условия, а также ответить на все вопросы на любом этапе внешнеторговой сделки.
"Агророс Банк осуществляет гибкую тарифную политику, предлагает обширный спектр услуг, включая услуги по валютному контролю, и предлагает воспользоваться следующими преимуществами: бесплатное открытие счетов в рублях и иностранной валюте; 3 месяца бесплатного обслуживания для новых клиентов на премиальных тарифах (в российских рублях); прием и исполнение платежей за пределы банка; лояльные условия по переводу на счета физических лиц; бесплатные консультации в рамках валютного законодательства; бесплатная постановка контрактов на учет, а также прямую телефонную связь с персональным менеджером ВЭД", — рассказали в пресс-службе банка.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.