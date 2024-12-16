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Финансы Экономика и бизнес

Техника EP Equipment с субсидией на лизинг в CARCADE

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технику марки EP Equipment теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс в размере 7%. Акция запущена в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "НАК Машинери".

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели дизельных, газбензиновых, электрических погрузчиков, штабелёров и другой техники с использованием корпоративной скидки-субсидии, составляющей 7%. Выгода будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через дилерскую сеть организатора программы. Специальная программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2024 года. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор техники и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zFeR2Y

ИНН 3905019765

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