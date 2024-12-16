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Туризм Общество

В экопарке "Маламут Ленд" появились новые номера

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце прошлой недели открылся парк-отель "Маламут Ленд". Новый номерной фонд (12 номеров) — дома и круглогодичные сафари-тенты — был возведен в рамках грантовой поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: Министерство туризма СО

Строительство новых средств размещения стратегически важное направление для развития туристической инфраструктуры региона, привлечения новых потоков туристов, а также для создания комфортных условий для отдыха жителей Самарской области. Реализация этих задач предусмотрена региональной программой социально-экономического развития.

"Важно повышать узнаваемость региона на туристической карте страны. Наш регион должен стать местом притяжения для отдыха всех россиян — нам есть что показать", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

Директор экопарка "Маламут Ленд" Нина Туринцева рассказала об инфраструктуре экопарка, провела экскурсию по новому номерному фонду ие познакомила с анимационными программами и вариантами досуга и отдыха, рассчитанными на любой возраст и потребности.

Питомник ездовых собак пород "Хаски" и "Маламут", контактная ферма "Деревенька", веревочные парки, горка с всесезонным покрытием, детский комплекс, кафе "Север" и "Палуба", летний аквапарк — это все часть единого комплекса.

Строительство модульных домов было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках конкурса грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив по направлению "Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Самарской области в 2023 году".

В поддержку зимних путешествий по стране АНО "Национальные приоритеты" и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию. Более 200 сценариев и идей поездок по стране в зимний сезон собрано на портале Путешествуем.рф нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф

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