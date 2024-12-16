В экопарке "Маламут Ленд" появились новые номера

В конце прошлой недели открылся парк-отель "Маламут Ленд". Новый номерной фонд (12 номеров) — дома и круглогодичные сафари-тенты — был возведен в рамках грантовой поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Строительство новых средств размещения стратегически важное направление для развития туристической инфраструктуры региона, привлечения новых потоков туристов, а также для создания комфортных условий для отдыха жителей Самарской области. Реализация этих задач предусмотрена региональной программой социально-экономического развития.
"Важно повышать узнаваемость региона на туристической карте страны. Наш регион должен стать местом притяжения для отдыха всех россиян — нам есть что показать", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.
Директор экопарка "Маламут Ленд" Нина Туринцева рассказала об инфраструктуре экопарка, провела экскурсию по новому номерному фонду ие познакомила с анимационными программами и вариантами досуга и отдыха, рассчитанными на любой возраст и потребности.
Питомник ездовых собак пород "Хаски" и "Маламут", контактная ферма "Деревенька", веревочные парки, горка с всесезонным покрытием, детский комплекс, кафе "Север" и "Палуба", летний аквапарк — это все часть единого комплекса.
Строительство модульных домов было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках конкурса грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив по направлению "Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Самарской области в 2023 году".
В поддержку зимних путешествий по стране АНО "Национальные приоритеты" и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию. Более 200 сценариев и идей поездок по стране в зимний сезон собрано на портале Путешествуем.рф нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....