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Туризм Общество

РСХБ: 10,1 млн поездок по стране совершат россияне на новогодних каникулах

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период новогодних праздников 2024-2025 туристический поток внутри страны вырастет до 10 млн поездок. Москва и Санкт-Петербург станут абсолютными лидерами по количеству гостей из соседних регионов. При этом спрос на новогодний отдых в Ставропольском и Краснодарском краях уже вырос на 15%. В опросе Россельхозбанка россияне поделились планами на грядущий год, рассказали, куда поедут на новогодние каникулы и сколько готовы потратить на такое путешествие.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Опрос РСХБ показал, что в следующем году 27% респондентов планируют больше путешествовать, 11% совершить крупную покупку (машину или недвижимость), 9% рассчитывают на эмоциональную перезагрузку, 5% хотят в следующем году найти свое предназначение. 48% респондентов заявили, что ждут от грядущего года чуда.

На вопрос, сколько продлятся их новогодние каникулы, большинство опрошенных (77%) ответили, что будут отдыхать стандартные 11 дней, при этом 23% респондентов хотят продлить праздники за счет отпуска: 20% возьмут его в январе, 3% — в декабре.

63% респондентов проведут праздники дома, остальные (37%) планируют отправиться в путешествие. Из них 36% опрошенных рассказали, что встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника.

39% россиян рассматривают новогодние каникулы как возможность выбраться за город и уехать на дачу, в глэмпинг или эко-отель. 24% респондентов хотят провести праздники с максимальной пользой для ума и выбирают познавательный отдых: экскурсии, музеи, выставки. 23% собираются вырваться из повседневной рутины и посвятить время отдыху в отеле со спа-процедурами и/или по программе "все включено", а 14% выбирают активный отдых — горнолыжный курорт или другой зимний спорт.

Большинство россиян планируют в этот Новый год короткие поездки стоимостью до 20 тыс. рублей (51%). 30% потратят на новогодний отдых до 50 тыс. рублей, а 10% до 100 тыс. рублей. 9% хотят отправиться в длительное путешествие стоимостью более 100 тыс. рублей.

"Внутренний туристический поток в России в период новогодних праздников ежегодно возрастает на 5% год к году. Согласно нашим оценкам, в период текущих январских каникул россияне совершат более 10,1 млн туристических поездок внутри страны. Абсолютными лидерами по количеству туристов на январских праздниках являются Москва и Санкт-Петербург — по нашим прогнозам, в эти города в новогоднем сезоне 2024-2025 россияне совершат 1,7 млн и 1 млн поездок соответственно. Кроме того, последние несколько лет популярными стали направления с богатой историей и самобытной культурой — Калининград, Казань, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород. Среди направлений активного отдыха самыми востребованными являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, республики Адыгеи, Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской области. Для спокойного отдыха на природе в новогодние праздники туристы выбирают Карелию, а также не менее красивые пейзажи санаторно-курортных территорий Ставропольского и Краснодарского краев: спрос на такие путешествия в период новогодних праздников уже вырос на 15%", — рассказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Опрос был проведен Россельхозбанком в период с 5 по 10 декабря. В опросе участвовало более 2,9 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

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