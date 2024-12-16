48 нетрезвых водителей задержали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 13 по 15 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 48 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области