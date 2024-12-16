48 нетрезвых водителей задержали за три дня в Самарской области

За три дня, с 13 по 15 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 48 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы зафиксировали более 900 различных нарушений ПДД. Так, 91 человек нарушил правила тонировки, 25 — неправильно перевозили детей, 74 — не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 16 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы попались на нарушении ПДД 19 раз.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???