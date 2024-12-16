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НОВИКОМ стал членом Торгово-промышленной палаты России

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Членский билет старшему вице-президенту НОВИКОМа Максиму Розову вручил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. Членство в организации позволит банку принимать участие в мероприятиях и конференциях по вопросам экономического развития и потенциала России, расширить клиентскую базу. Особое внимание банк направит на предприятия, деятельность которых связана с развитием приоритетных отраслей экономики и решением важнейших социальных задач, поставленных руководством страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Постоянный диалог с предпринимателями — один из ключевых принципов работы НОВИКОМа. Регулярное взаимодействие с действующими и потенциальными партнерами позволяет банку эффективно финансировать важнейшие проекты в автомобилестроении, машиностроении, авиастроении, электронике и других отраслях. Членство в ТПП РФ означает развитие этого диалога, укрепление связи между банком и бизнес-сообществом страны.

Помимо этого, НОВИКОМ активно участвует в разработке и обсуждении мер государственной поддержки, успешно интегрирует их в программы кредитования и выдвигает собственные законодательные инициативы в части развития финансирования промышленности.

С 2023 года банк начал работу по вступлению в Торгово-промышленные палаты в регионах присутствия. Сегодня НОВИКОМ является членом 24 региональных ТПП, что позволяет налаживать контакты с бизнесом, реализовывать совместные проекты и проводить мероприятия для предпринимателей. В ходе этих встреч эксперты банка и представители ТПП рассказывают об актуальных возможностях получения льготного финансирования и продуктах банка, направленных на оптимизацию работы МСП.

"Вступление в Торгово-промышленную палату России открывает для НОВИКОМа новые перспективы в работе с бизнесом. Мы стремимся предоставить предприятиям доступные финансовые инструменты, которые помогут укрепить их позиции на рынке и содействовать развитию деловой активности. Партнерство с палатой позволит нам лучше понимать нужды предпринимателей и оперативно реагировать на их потребности", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

Торгово-промышленная палата России — главная площадка для взаимодействия органов власти и бизнеса. Основные цели палаты — защита интересов предпринимателей в органах государственной власти, выстраивание диалога с бизнесом, объединение профильных предприятий в деловые сообщества и информирование о новых государственных инициативах.

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