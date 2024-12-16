Самарские студенты предложили возродить историческое здание кинотеатра "Триумф"

Команда из Самары приняла участие в конкурсе VII Молодежного форума "Наследие" и представила жюри свою концепцию развития одного из памятников архитектуры своего города, в случае реализации которой он станет популярным у горожан местом и раскроет свой туристический потенциал.

Форум организован департаментом культурного наследия города Москвы, проводится совместно с ведущими вузами и направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия.

Команда факультета архитектуры и дизайна Самарского государственного технического университета предложила отреставрировать с приспособлением к современному использованию объект культурного наследия регионального значения "Дом купца Н.Д.Казаченкoва" (историческое название "кинотеатр Триумф") в Самаре.

В процессе онлайн-предзащиты конкурсанты получили ценные комментарии и советы от экспертов о том, на какие моменты стоит обратить внимание при подготовке проекта. В результате ребята вошли в число пяти регионов-финалистов и были награждены поездкой в Москву, чтобы лично представить свой проект профессиональному жюри.

По документам здание носит название "Дом, в котором 8 декабря 1918 г. была организована комсомольская организация города Самары". Однако известность оно приобрело именно как место, где был открыт один из первых электро-кинотеатров. Электротеатр-биоскоп "Триумф", начавший работу в 1890 г., стал едва ли не самым крупнейшим на тот момент на Самарской земле. Хроника утверждает, что после реконструкции 1931 г. двухэтажное здание вмещало 672 зрителя, а в фойе могли разместиться еще 300.

Кинотеатр "Триумф" в Самаре выпускал кинокартины на экран одновременно с Москвой и Санкт-Петербургом. Показывали ленты из Франции, Англии, Италии, Германии и шедевры недавно зародившегося советского кинематографа. Сегодня здание расположено в историческом центре с высокой плотностью культурно-развлекательных и образовательных объектов. Через него проходит большинство туристических маршрутов.

Проект предполагает восстановление утраченных элементов главного фасада, воссоздание былых архитектурных деталей и интерьера и приспособление помещения к современному использованию. "Триумф" должен стать удобным и безопасным для зрителей пространством, сохранив при этом свою культурную значимость.

Согласно плану проекта, возрождение кинотеатра "Триумф", в том числе треугольника кинотеатров Самары, восстановит историческую справедливость, подчеркнет уникальность и культурно-историческую значимость места.

В региональном треке студенческого конкурса в этом году участвовали 12 регионов: Владимир, Воронеж, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тюмень, Челябинск, Смоленск, Донецк, Республика Крым. Все они разрабатывали концепцию развития одного из памятников архитектуры своего города, в случае реализации которой он станет популярным у горожан местом и раскроет свой туристический потенциал. Вошли в шорт-лист и приехали в Москву для очной защиты своих проектов пять команд: из Владимира, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Челябинска. В тройку лидеров вошли команды из Саратова (1 место), Владимира (2 место) и Нижнего Новгорода (3 место).

В московской части конкурса приняли участие 300 студентов из 28 столичных вузов. В составе междисциплинарных команд, куда вошли будущие реставраторы, историки, архитекторы, социологи, урбанисты, экономисты, юристы, менеджеры, PR-специалисты и другие, они разрабатывали собственные проекты реставрации и приспособления для знакового памятника конструктивизма, находящемся в Таганском районе столицы - Дворца культуры завода "Серп и Молот". Сейчас здание переживает возрождение и лучшие конкурсные решения собственник объекта сможет внедрить на практике. Победителем стала команда №11, предложив создать многофункциональный комплекс "Серп и молот" с трансформируемым залом. Второе место заняла команда №12, которая также предложила создать многофункциональный центр "Металлург" с размещением здесь музея, мастерских, коворкинга, выставочного пространства, экспериментариума. Третье - команда №3, которая предполагает зал-трансформер, уличный амфитеатр, школу программирования и робототехники, арену виртуальной реальности и творческие студии, а также музей русского авангарда.

В международной части свои проекты представили студенты из Таиланда и Республики Беларусь.