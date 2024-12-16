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Культура

Галерея "Виктория" вручит премию лучшим арт-деятелям Самары

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 декабря, галерея "Виктория" подведет итоги 2024 г. в сфере современного искусства и назовет имена лучших арт-деятелей Самары.

Премия вручается с 2019 г. по двум главным номинациям: "Лучший персональный художественный проект" за лучшую персональную выставку, акцию или стрит-арт-объект, созданные в 2024 г.,
а также "Лучший групповой художественный проект", в которой награждаются кураторы или художественные объединения, создавшие лучшую выставку или акцию 2024 года.

Победители номинаций будут получат специальную награду, а также грант от галереи "Виктория" на создание выставки или художественного проекта в 2025 году.

Шорт-лист премии и победителей номинаций определяет экспертный состав премии, в котором собраны известные представители локального и российского арт-комьюнити.

Эксперты премии формируют список номинантов на основе открытых источников. В премии не участвуют проекты, которые проходили в галерее "Виктория" или авторами которых являются члены жюри.

Экспертный состав премии галереи "Виктория" - 2024:

  • Анастасия Альбокринова - куратор галереи "Виктория", арт-директор фестиваля "Волгафест" (Самара),
  • Алексей Корси - художник, куратор (Москва),
  • Дмитрий Крылов - сотрудник галереи "Виктория", художник, музыкант (Самара),
  • Алиса Савицкая - куратор студии "Тихая", приглашенный куратор Музея Москвы (Нижний Новгород),
  • Дина Терентьева - художник-керамист, преподаватель Школы керамики в галерее "Виктория" (Самара).

Шорт-лист

Номинация "Лучший персональный художественный проект"

  • Родион Горьковатый с выставкой "Лирическое отступление" в ОССИ "МИ" номинируется за осмысленный подход к разнообразным медиумам.
  • Михаил Качикаракис с выставкой "McDowellʼs International" в ЦСК "Нулевая комната" - номинируется за художественную переработку отходов природы и культуры.
  • Снежана и Илья Михеевы с выставкой "Чрезвычайное положение" в ОССИ "МИ" - номинируется за емкий образ и минималистичное воплощение.
  • Антон Антонов с выставкой "Жженое дерево" в ЦСК "Нулевая комната" - номинируется за четкую работу с цветом и материалом.
  • Андрей Карпов с проектом "Великое Детство" в районе Бани №1 в рамках лаборатории "Выход в город" - номинируется за установление связи с жителями и живой историей места.

Номинация "Лучший групповой художественный проект"

  • Объединение "Стая" с выставкой "III" в ЦСК "Нулевая комната" - номинированы за энергию художественного жеста.
  • Илья Саморуков с выставкой "Материя" в Музее Модерна - номинирован за междисциплинарный проектный подход.
  • Илья и Снежана Михеевы с выставкой "i would prefer not to" в ОССИ "МИ" - номинированы за смысловую и экспозиционную целостность высказывания
  • Андрей Сяйлев с проектом "Сотворение Прорана" на острове Поджабный - номинирован за чуткую работу с памятью места и его жителями. (Косвенный конфликт интересов: эксперты Анастасия Альбокринова и Дмитрий Крылов оказывали дизайн-сопровождение проекта)
  • Илья Борзунов и Галина Зыбанова с выставкой "Пункт выдачи заказов 0room" в ЦСК "Нулевая комната" - номинированы за точный и элегантный выбор произведений.

Церемония награждения победителей пройдет 20 декабря и будет транслироваться в прямом эфире на странице галереи "Виктория" в соцсети "ВКонтакте".

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Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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