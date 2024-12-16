Галерея "Виктория" вручит премию лучшим арт-деятелям Самары

В пятницу, 20 декабря, галерея "Виктория" подведет итоги 2024 г. в сфере современного искусства и назовет имена лучших арт-деятелей Самары.

Премия вручается с 2019 г. по двум главным номинациям: "Лучший персональный художественный проект" за лучшую персональную выставку, акцию или стрит-арт-объект, созданные в 2024 г.,

а также "Лучший групповой художественный проект", в которой награждаются кураторы или художественные объединения, создавшие лучшую выставку или акцию 2024 года.

Победители номинаций будут получат специальную награду, а также грант от галереи "Виктория" на создание выставки или художественного проекта в 2025 году.

Шорт-лист премии и победителей номинаций определяет экспертный состав премии, в котором собраны известные представители локального и российского арт-комьюнити.

Эксперты премии формируют список номинантов на основе открытых источников. В премии не участвуют проекты, которые проходили в галерее "Виктория" или авторами которых являются члены жюри.

Экспертный состав премии галереи "Виктория" - 2024:

Анастасия Альбокринова - куратор галереи "Виктория", арт-директор фестиваля "Волгафест" (Самара),

Алексей Корси - художник, куратор (Москва),

Дмитрий Крылов - сотрудник галереи "Виктория", художник, музыкант (Самара),

Алиса Савицкая - куратор студии "Тихая", приглашенный куратор Музея Москвы (Нижний Новгород),

Дина Терентьева - художник-керамист, преподаватель Школы керамики в галерее "Виктория" (Самара).

Шорт-лист

Номинация "Лучший персональный художественный проект"

Родион Горьковатый с выставкой "Лирическое отступление" в ОССИ "МИ" номинируется за осмысленный подход к разнообразным медиумам.

Михаил Качикаракис с выставкой "McDowellʼs International" в ЦСК "Нулевая комната" - номинируется за художественную переработку отходов природы и культуры.

Снежана и Илья Михеевы с выставкой "Чрезвычайное положение" в ОССИ "МИ" - номинируется за емкий образ и минималистичное воплощение.

Антон Антонов с выставкой "Жженое дерево" в ЦСК "Нулевая комната" - номинируется за четкую работу с цветом и материалом.

Андрей Карпов с проектом "Великое Детство" в районе Бани №1 в рамках лаборатории "Выход в город" - номинируется за установление связи с жителями и живой историей места.

Номинация "Лучший групповой художественный проект"

Объединение "Стая" с выставкой "III" в ЦСК "Нулевая комната" - номинированы за энергию художественного жеста.

Илья Саморуков с выставкой "Материя" в Музее Модерна - номинирован за междисциплинарный проектный подход.

Илья и Снежана Михеевы с выставкой "i would prefer not to" в ОССИ "МИ" - номинированы за смысловую и экспозиционную целостность высказывания

Андрей Сяйлев с проектом "Сотворение Прорана" на острове Поджабный - номинирован за чуткую работу с памятью места и его жителями. (Косвенный конфликт интересов: эксперты Анастасия Альбокринова и Дмитрий Крылов оказывали дизайн-сопровождение проекта)

Илья Борзунов и Галина Зыбанова с выставкой "Пункт выдачи заказов 0room" в ЦСК "Нулевая комната" - номинированы за точный и элегантный выбор произведений.

Церемония награждения победителей пройдет 20 декабря и будет транслироваться в прямом эфире на странице галереи "Виктория" в соцсети "ВКонтакте".