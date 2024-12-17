Росприроднадзор обнаружил на мусоросортировочном комплексе под Самарой массу нарушений

Росприроднадзор внепланово проверил полигон промышленных и твердых бытовых отходов, входящий в состав мусоросортировочного комплекса "Водино" в Самарской области. В результате ревизии были обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявили в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, среди них: наличие запрещенных к размещению на полигоне отходов; эксплуатация полигона осуществляется с отступлением от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

"Также с 2022 года АО "Экология-Сервис" осуществляет деятельность в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", - рассказали в Росприроднадзоре.

За допущенные нарушения природоохранных требований к юридическому лицу будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.