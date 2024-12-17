16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Нас сейчас прослушивают, не могу говорить": жительницу Тольятти уберегли от мошенников сотрудники банка Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Тольятти Росприроднадзор обнаружил на мусоросортировочном комплексе под Самарой массу нарушений Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в районе Чапаевска В суд отправилось дело самарского подростка, изрезавшего девочку в парке Гагарина

Происшествия

Росприроднадзор обнаружил на мусоросортировочном комплексе под Самарой массу нарушений

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росприроднадзор внепланово проверил полигон промышленных и твердых бытовых отходов, входящий в состав мусоросортировочного комплекса "Водино" в Самарской области. В результате ревизии были обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявили в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, среди них: наличие запрещенных к размещению на полигоне отходов; эксплуатация полигона осуществляется с отступлением от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

"Также с 2022 года АО "Экология-Сервис" осуществляет деятельность в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", - рассказали в Росприроднадзоре.

За допущенные нарушения природоохранных требований к юридическому лицу будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект НВОС эксплуатирующийся АО "Экология-Сервис", относится к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Компания осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV класса опасности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Александр Сафронов 03 декабря 2024 08:06 ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5