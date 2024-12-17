Житель Самарской области "помог" пенсионеру избавиться от 1 млн рублей

В Самарской области задержали 42-летнего жителя Большечерниговского района, подозреваемого в крупной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в феврале 2024 г. к подозреваемому обратился 82-летний знакомый и попросил совета о том, как сохранить свои сбережения. Мужчина посоветовал положить их в банк под 16% годовых и вызвался помочь. Он отвез пенсионера в банк и присутствовал при зачислении денег — 1 млн руб. на дебетовую карту. Затем подозреваемый забрал карту себе, якобы для сохранности.

В декабре потерпевший решил уточнить в банке, сколько заработал на процентах, но тут выяснилось, что денег на счету нет. После этого пенсионер пошел в полицию.

Правоохранители выяснили, что с карты потерпевшего регулярно переводили деньги на счет одного приложения. По подозрению в краже задержали "помогавшего" с открытием счета знакомого. Ранее судимый за имущественные преступления и нарушение ПДД мужчина признал вину. Он рассказал, что решил украсть деньги, чтобы играть в азартные игры. Украденный миллион он пообещал вернуть.