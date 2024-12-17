Житель Самарской области "помог" пенсионеру избавиться от 1 млн рублей

В Самарской области задержали 42-летнего жителя Большечерниговского района, подозреваемого в крупной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в феврале 2024 г. к подозреваемому обратился 82-летний знакомый и попросил совета о том, как сохранить свои сбережения. Мужчина посоветовал положить их в банк под 16% годовых и вызвался помочь. Он отвез пенсионера в банк и присутствовал при зачислении денег — 1 млн руб. на дебетовую карту. Затем подозреваемый забрал карту себе, якобы для сохранности.
В декабре потерпевший решил уточнить в банке, сколько заработал на процентах, но тут выяснилось, что денег на счету нет. После этого пенсионер пошел в полицию.
Правоохранители выяснили, что с карты потерпевшего регулярно переводили деньги на счет одного приложения. По подозрению в краже задержали "помогавшего" с открытием счета знакомого. Ранее судимый за имущественные преступления и нарушение ПДД мужчина признал вину. Он рассказал, что решил украсть деньги, чтобы играть в азартные игры. Украденный миллион он пообещал вернуть.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?