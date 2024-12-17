В 2025 году эксперты ожидают очередной рост цен на легковые машины

За прошедший год средневзвешенная цена на новые легковые авто приблизилась к отметке 3,12 млн рублей. К концу года рост цен замедлился, но в 2025 прогнозируется вновь повышение стоимости авто. По статистике, с 2020 года цены на автомобили выросли вдвое.

Продажи новых авто в 2024 году оказались рекордными и достигли совокупной цифры в 5 трлн рублей на фоне новостей об индексации утильсбора, повышении ставки ЦБ и волатильности национальной валюты. В 2025 году ожидается очередной рост цен.

"Сейчас мы находимся в выгодном периоде между повышениями цен. С прошлой индексации утильсбора уже прошло несколько волн роста цен, а новая произойдет только в предстоящем году. Дилеры с осени накопили на складах достаточно автомобилей, а спрос относительно стабилизировался, даже наблюдается отрицательный тренд", — считает директор по развитию бизнеса компании "Гринфинанс" Юлия Михеева.

По ее мнению, в 2025 году рост цен продолжится, на это повлияют все те же факторы, которые двигали цены осенью 2024 года, это очередная индексация утильсбора, инфляция, а также нестабильность рубля. "Но это не произойдет мгновенно, запаса машин на складах хватит, чтобы снова постепенно, в несколько повышений, дойти до уровня новых цен", — считает Юлия Михеева.

Для российского рынка, где большую часть занимают китайские бренды, дополнительным фактором стоимости авто выступает юань. "Подорожает юань — подорожает импорт из Китая. Но на спрос в данном сегменте машин влияния скорее всего это не окажет. Китайские авто все равно будут дешевле, чем европейские, ввезенные по альтернативному импорту. Конкуренцию в цене им составят только отечественные машины", — сообщает директор по развитию бизнеса Гринфинанс.

В ценовом сегменте до 2 млн рублей на новые авто совсем скоро некому будет составить конкуренцию отечественным производителям. "Несмотря на то что на складах достаточно автомобилей, бюджетный сегмент в дефиците. Если говорить про отечественные авто, их также затронет рост цен. Год от года их стоимость всегда растет на 10-15%. Также не все детали производятся на территории нашей страны, на их цену влияет состояние национальной валюты. Несмотря на то что наши авто уступают зарубежным по комплектации, не стоит забывать про устойчивый спрос на наши машины, как на самые дешевые на рынке", — отмечает Юлия Михеева.

Спорным остается вопрос пополнения вторичного рынка свежими высоколиквидными авто. "Уже ощущается дефицит данного сегмента. И не ясно, как поведут себя владельцы машин. А спрос на такие авто сохраняется, и после новогодних премий точно вырастет".

Также, те потребители, которые могли позволить себе без проблем приобрести автомобиль или взять его в кредит, по большей части уже удовлетворили свой спрос за период август–октябрь. И теперь государство предпринимает действия, уберегающие потребителей с низким кредитным рейтингом от высокого уровня закредитованности, поднимая макропруденциальные лимиты. Тем не менее у определенной части россиян доходы растут. "Такая ситуация порождает спрос на лизинговые услуги, где требования к заемщикам менее жесткие, нежели при кредите в обычных банках. А процент одобренных заявок сильно выше. Тем более сейчас, вслед за кредитными организациями, лизинговые также запускают различные акции на лизинг автомобилей, что делает такой способ приобретения автомобиля куда более выгодным, чем через банк", — делится информацией Юлия Михеева.