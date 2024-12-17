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Финансы Экономика и бизнес

Внедорожники Jetour Т2 в лизинг на выгодных условиях в CARCADE

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE объявляет о расширении специальной программы финансирования автомобилей Jetour. Размер максимальной корпоративной преференции составит 468 550 рублей от РРЦ.

Так, специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести внедорожники Jetour T2 в комплектациях Voyage 2.0 и Expedition 2.0 с применением скидки до 468 550 рублей. Другие модели марки также доступны с выгодой: например, лизинг Dashing в комплектации Comfort выйдет дешевле на 12,15%, а на X90Plus скидки достигают 16,82% и 18,69% в зависимости от комплектации. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также скидка повлияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Специальная программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности предложения и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. С момента своего создания бренд продемонстрировал один из наиболее высоких темпов роста, продав более 1,4 миллионов автомобилей за период с января 2018 года по сентябрь 2024. В 2019 году Jetour впервые вышел на глобальный рынок и на данный момент открыто более 600 дилерских и сервисных центров в более чем 60 странах. Сегодня продуктовая линейка бренда Jetour представлена семейными кроссоверами X70 Plus, X90 Plus, городским молодёжным кроссовером Dashing и внедорожником T2. Придерживаясь концепции Travel+, Jetour продолжит предлагать автомобили SUV-сегмента для активных путешествий.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

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ИНН 3905019765

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