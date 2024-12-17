НОВИКОМ завоевал титул "Самый интеллектуальный банк — 2024"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал победителем финала Интеллектуального кубка-2024 и завоевал главный приз года в номинации "Самый интеллектуальный банк".

В финале Интеллектуального кубка приняли участие победители четырех отборочных турниров в номинациях "Самый Интеллектуальный банк", "Самая Интеллектуальная компания в финансовой сфере", "Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа" и "Самая интеллектуальная компания в сфере транспорта, логистики и спецтехники". В результате упорной борьбы НОВИКОМ дал правильные ответы на большинство вопросов турнира и одержал уверенную победу в своей номинации.

НОВИКОМ принимает участие в Интеллектуальном кубке с 2018 года. За время своего существования команда эрудитов банка неоднократно завоевывала первые места в сезонных кубках, показывала лучший результат турнира, обыгрывая все команды, а в финале 2022 года в первый раз получила звание "Самый интеллектуальный банк".

"Победа в финале Интеллектуального кубка стала для нас заслуженным завершением игрового сезона-2024. На пути к финалу мы выиграли весенний интеллектуальный кубок, были лучшей командой на площадке осеннего турнира, набрав максимальное количество баллов среди всех участников. Сплоченность, обширный кругозор, умение слушать и слышать друг друга и поддержка со стороны коллег — вот залог успеха нашей команды. Благодаря развитой корпоративной культуре банка сотрудники могут реализовывать себя, в том числе и на поприще интеллектуальных игр. Уверен, впереди нас ждет еще немало громких побед", — прокомментировал капитан команды Павел Волов.

"Интеллектуальный кубок" — лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" c элементами знаменитой телевизионной игры. Он проводится с 2015 года. Турнир состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, финалисты которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз.