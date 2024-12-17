НОВИКОМ заключил три кредитных соглашения с Калининградской областью

Дочерний банк Госкорпорации Ростех заключил три новых кредитных соглашения на общую сумму 6 млрд рублей с Министерством финансов Калининградской области. Финансирование будет предоставлено в рамках кредитной линии, открытой по результатам проведенного региональным Министерством финансов аукциона.

Средства, выделенные в рамках соглашения, будут направлены на решение актуальных задач, улучшение качества жизни населения и развитие инфраструктуры области.

Это уже вторая сделка, заключенная между НОВИКОМом и Правительством региона, партнерство началось в 2023 году. В феврале текущего года между банком Ростеха и Калининградской областью было заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие инвестиционных программ, поддержку инновационного роста промышленного комплекса и внедрение современных банковских технологий на территории региона.

"Калининградская область — одна из самых перспективных и динамично развивающихся областей России. Как правило, интенсивный рост требует привлечения дополнительного финансирования. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет значительный вклад в реализацию важных инициатив Правительства и будет содействовать промышленному развитию региона", — отметил управляющий офиса НОВИКОМ в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.