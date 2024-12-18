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Туризм Общество

Новогодняя Хургада или Адлер: выбор травматолога — ВСК назвал самые опасные направления для путешествий на каникулы

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой "опасной" страной для путешествий в Новый год является Египет — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Одно из самых востребованных туристических направлений — Турция — одновременно является еще и самым безопасным, на страну приходится не более 0,2% ЧП в рамках полисов ВЗР.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в топ наиболее опасных стран для новогодних путешествий входят: Египет (46%), Таиланд (32%), ОАЭ (5,5%), Индия (5,3%) и Шри-Ланка (3,3%).

Локациями, в которых чаще всего случаются неприятности с российскими туристами, являются: Хургада (60% страховых случаев в Египте), Пхукет (54% страховых случаев в Таиланде), Дубай (24% страховых случаев в ОАЭ), Гоа (88% страховых случаев в Индии), города Унаватуна и Хиккадува (по 26% страховых случаев в Шри-Ланке).

Чаще всего во время новогодних каникул россияне сталкиваются со стандартными ЧП — вирусами и инфекциями (21%), фарингитом (18%), гастритом (18%), отитом (5%). На долю Covid-19 за последнее время приходится не более 1,3% страховых случаев в Новый год (при этом, 91% из них фиксируется в Таиланде).

Внутренний туризм считается одним из самых безопасных видов отдыха — не более 2% происшествий фиксируется в отечественных городах. Лидером по количеству ЧП в Новый год (как и во время летних каникул) является Адлер — 67% страховых событий в РФ. Реже всего внутри страны туристы болеют в Москве и Минеральных водах (не более 5% в каждом из направлений).

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