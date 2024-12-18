16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Смоленске НОВИКОМ рассказал о тонкостях ипотечного кредитования в Рыбинске Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX "Рядом и по-домашнему": Агророс Банк открыл новое отделение в Волгоградской области Завершилось банкротство Волжского социального банка, длившееся более 11 лет

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг полуприцепов KAILE в CARCADE с корпоративными скидками до 3%

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Юридические лица и предприниматели могут воспользоваться специальным предложением финансирования полуприцепов KAILE через лизинговую компанию CARCADE с корпоративными преференциями до 3%. Акция действует на договоры, заключенные до конца декабря 2024 года.

Специальные условия распространяются на лизинг полуприцепов марки KAILE, оформленных через дистрибьютора марки — компанию ООО "Лидер Трак". Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Так, например, на шторные полуприцепы 13.5 и 16.5 с 3 осями BPW действует скидка в размере 1,5% от РРЦ, а на модели полуприцепов с рефрижератором 13.5 (3 оси BPW и 3 оси SAF) распространяется выгода в 3%. Количество техники ограничено. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения моделей можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zDF2BA

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5