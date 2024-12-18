Лизинг полуприцепов KAILE в CARCADE с корпоративными скидками до 3%

Юридические лица и предприниматели могут воспользоваться специальным предложением финансирования полуприцепов KAILE через лизинговую компанию CARCADE с корпоративными преференциями до 3%. Акция действует на договоры, заключенные до конца декабря 2024 года.

Специальные условия распространяются на лизинг полуприцепов марки KAILE, оформленных через дистрибьютора марки — компанию ООО "Лидер Трак". Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Так, например, на шторные полуприцепы 13.5 и 16.5 с 3 осями BPW действует скидка в размере 1,5% от РРЦ, а на модели полуприцепов с рефрижератором 13.5 (3 оси BPW и 3 оси SAF) распространяется выгода в 3%. Количество техники ограничено. Подробные условия и полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения моделей можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.