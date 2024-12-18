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Общество

ТРК "Космопорт" приглашает в новогоднее путешествие в сказочную вселенную

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отправиться на планету сказок, окунувшись в атмосферу зимних чудес и комфортного шопинга, написать волшебное письмо и поздороваться за руку с самим Гарри Поттером - ТРК "Космопорт" дарит возможность совершить путешествие в сказочную вселенную и набраться незабываемых впечатлений в преддверии Нового года.

Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

Две новогодние недели насыщены интересными мероприятиями: гостей комплекса ждут шоу иллюзионистов, фильмы о приключениях знаменитого мальчика-волшебника и его друзей, Святочный бал и королева праздника - новогодняя елка с любимыми детскими киногероями.

Центральный вход комплекса украшен в стиле магазина братьев Уизли из известной киновселенной о волшебниках. В центральной галерее расположился почтовый стол, который возглавляет сова Букля. А в центральном атриуме расположился сам Гарри, сражающийся с Василиском под флагами факультетов.

В веселом новогоднем шопинге участвует более 180 известных брендов со специальными новогодними предложениями и акциями. Здесь найдется все для празднования Нового года: стильные украшения для дома, милые подарки для родных и незабываемое платье для корпоративной вечеринки.

Мероприятия пройдут с 22 декабря по 5 января:

22 декабря в 13:00 в ТРК "Космопорт" пройдет грандиозное шоу знаменитого иллюзиониста Евгения Каверзина;

28 декабря в 13:00 состоится главный волшебный праздник "Новогодняя елка" для детей с любимыми героями киновселенной;

4 и 5 января с 13:00 до 21:30 в центральном атриуме ТРК "Космопорт" будет проходить трансляция фильмов о Гарри Поттере;

А 5 января с 14:00 до 16:00 - Святочный бал, где можно не только станцевать, но и отправить письмо из Хогвартса.

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